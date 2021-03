English Finnish

Dovre Group Plc Pörssitiedote 31.3.2021 19:00

Dovre Group sai Suvic yritysoston päätökseen ja laskee liikkeelle uusia osakkeita - näkymät vuodelle 2021 paranevat

Dovre Group on saanut tänään päätökseen yritysjärjestelyn, jolla se osti 51%:n osuuden Suvic Oy:stä. Suvic on suomalainen tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja rakentamisen suunnitteluun erikoistunut yritys. Kaikki tavanomaiset yrityskaupan ehdot on täyttyneet ja Suvic yhdistetään Dovre Groupin uuteen uusiutuvan energian liiketoimintaryhmään 31.3.2021 alkaen.



Dovre Group ilmoitti aikeestaan ostaa 51% Suvic Oy:n osakekannasta 10.3.2021. Vuonna 2020 Suvic Oy:n liikevaihto oli 32 miljoonaa ja sen liikevoitto (EBIT) 0,9 miljoonaa euroa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (pro forma) olisi ollut noin 109 miljoonaa ja yhteenlaskettu liikevoitto (EBIT) noin 3,2 miljoonaa euroa koko vuodelle 2020 laskettuna. Yritysoston odotetaan aiheuttavan 0,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut mukaan lukien Suomen varainsiirtovero.

Osana yritysjärjestelyä Dovre Group laskee liikkeelle 3 miljoonaa uutta osaketta Suvic Oy:n myyjille suunnatussa osakeannissa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen samat osakasoikeudet kuin yhtiön muutkin osakkeet. Dovre Groupin osakkeiden lukumäärä nousee 105 956 494 kappaleeseen. Dovre Group hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä viimeistään 1.6.2021.



Dovre Groupin hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla. Koska osakeanti vahvistaa Dovre Groupin markkinaosuutta ja osaamista uusiutuvan energian alueella, hallitus katsoi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli painava taloudellinen syy.



Uusi ohjeistus: Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan noin 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3 miljoonaa euroa (2,4).

Aiempi ohjeistus: Tämänhetkisen Koronatilanteen perusteella Dovren liikevaihdon vuonna 2021 odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2020. Dovre antaa vuoden 2021 liikevoittoa koskevan ennusteensa osana taloudellista raportointiaan viimeistään 28.4.2021.

DOVRE GROUP OYJ

Lisätietoja: Arve Jensen, CEO

Dovre Group Plc

+47 90 60 78 11, arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com .

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja projektinjohtourakointiin. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita bioenergia- ja teollisuusrakentamiseen. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön kotisivu: www.suvic.fi .

