VGP NV: Geeft Met Succes Eerste Groene Obligatie uit van € 600 Miljoen met een Looptijd op 8 Jaar

Persbericht

Gereglementeerde informatie

31 maart 2021, 18:00 uur, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van kwalitatief hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat met succes een eerste groene obligatie is uitgegeven voor een totaal nominaal bedrag van € 600 miljoen, tegen een coupon van 1,50 procent per jaar en met vervaldatum op 8 april 2029.



De markt heeft de uitgifte van VGP goed ontvangen, aangezien de vraag meer dan 2,7 keer het volume van de uitgifte bedroeg. De opbrengst van deze uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering en/of herfinanciering van een portefeuille van daarvoor in aanmerking komende activa in overeenstemming met het VGP Green Finance Framework van maart 2021.

De obligatie zal worden genoteerd op de Luxemburgse beurs (EuroMTF).

"De lancering van onze eerste groene obligatie is een verdere bouwsteen in onze langetermijnduurzaamheidsstrategie", zegt Jan Van Geet, CEO van VGP. "We zijn van plan om de opbrengst te gebruiken om onze ontwikkelingen van grotendeels reeds voorverhuurde parken te financieren en om in de behoefte van onze klanten te voorzien door middel van het aanbieden van hernieuwbare energie en het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe groene logistieke en semi-industriële parken die voldoen aan hoge normen inzake energie-efficiëntie."

De afwikkeling en toelating tot de handel van de obligaties staat gepland op 8 april 2021.

De banken die optreden bij de transactie zijn J.P. Morgan en KBC Bank NV, als Joint Global Coordinators en Joint Green Bond Structuring Agents, en samen met Belfius Bank SA/NV en BNP Paribas, als Joint Bookrunners.





OVER VGP

VGP NV is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

