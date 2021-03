English French

Paris, 31 mars 2021, 17h45

2020 : DES RÉSULTATS TRÈS SIGNIFICATIFS DANS

UN CONTEXTE DE CRISE

Chiffre d’affaires : 2.190,3 M€

Ebitda : 112,7 M€

Résultat opérationnel courant : 89,5 M€

Résultat net : 41,3 M€

Le Directoire de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s’est réuni le 29 mars 2021 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2020. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2020 2019 S2 2020 S1 2020 Chiffre d'affaires 2.190,3 2.642,3 1.189,7 1.000,6 Ebitda 112,7 138,5 72,8 39,9 Résultat opérationnel courant (*) 89,5 121,7 59,5 30,0 Résultat opérationnel 77,6 114,0 53,1 24,5 Résultat financier (3,2) (1,4) (1,3) (1,9) Résultat avant impôts 74,4 112,6 51,8 22,6 Charge d’impôt (33,2) (49,3) (20,5) (12,6) Résultat net 41,3 63,4 31,3 10,0 Résultat part du Groupe 38,3 60,1 29,4 8,9

(*) avant amortissement et dépréciation des incorporels



Chiffre d’affaires de 2.190M€

SYNERGIE, 5e groupe européen en Gestion des Ressources Humaines, affiche un chiffre d’affaires de 2.190M€ sur l’année (-17,1% à périmètre et devises constants).

Après un début d’exercice fortement impacté par la pandémie Covid-19, la reprise s’est accélérée de mois en mois, avec une nette amélioration en France sur la deuxième partie de l’année (984,5M€).

A l’International, les filiales se sont particulièrement distinguées pour atteindre un chiffre d’affaires de 1.206M€, représentant désormais 55% de l’activité consolidée.

Cette performance, compte tenu de la crise sanitaire qui a particulièrement affecté les acteurs du travail temporaire, a été réalisée grâce à la mobilisation et à la réactivité des équipes, à une diversification des activités dans les secteurs de l’environnement, des énergies renouvelables, du numérique, du médical, de la logistique et de l’agroalimentaire, afin de compenser le fort ralentissement de la construction automobile (-41% sur l’année) et de l’aéronautique (-53%) où SYNERGIE est leader.

Ebitda et résultat opérationnel courant

Ainsi, notre forte résistance et notre contribution significative dans des secteurs à haute valeur ajoutée, conjuguées à des réductions de coûts engagées dès le début de la pandémie, ont permis d’obtenir un Ebitda élevé : 112,7M€, soit 5,1% du chiffre d’affaires.

Il en est de même du résultat opérationnel courant qui atteint 89,5M€ dont 46,6M€ à l’International et 42,9M€ en France, confortant le Groupe dans la pertinence de ses choix et de ses investissements entrepris depuis plusieurs années dans la transformation digital, le recrutement de consultants experts et la formation des collaborateurs permanents et intérimaires.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’est établi à 77,6M€ compte tenu d’amortissements et de dépréciations de Goodwill et autres incorporels pour 11,9M€ dont 5,7M€ à titre exceptionnel.

Résultat financier

La charge financière de 3,2M€ se compose d’un coût de l’endettement financier net de même niveau qu’en 2019, et d’une perte de change de 0,9M€.

Résultat net

Après prise en compte d’un impôt de 33,2M€ (dont CVAE 13M€), le bénéfice net consolidé s’établit à 41,3M€ (dont part du Groupe 38,3M€) contre 63,4M€ en 2019, l’effet de levier généré par la maîtrise des coûts de structure et l’activité du second semestre, en hausse de 20% par rapport au premier, a permis, sur l’année, de quadrupler le résultat net du 1er semestre.

Une structure financière renforcée

La structure financière du Groupe s’est ainsi renforcée, avec des capitaux propres au 31 décembre s’élevant à 583,5M€, une variation du besoin en fonds roulement positive de l’ordre de 50M€ pour la seconde année consécutive et une trésorerie nette de tout endettement de 200M€ (y compris créances CICE mobilisables à hauteur de 87,3M€).

Perspectives 2021

Plus que jamais, le recours à la flexibilité et à l’agilité des entreprises se confirment, comme en témoignent les deux premiers mois de l’exercice.

Le Groupe affirme ainsi sa confiance en l’avenir et poursuit activement, grâce à sa structure financière très solide, l’étude de nouvelles acquisitions pour accélérer sa croissance, avec pour objectif un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 milliards d’euro sur l’exercice et une nette amélioration de sa rentabilité.

Dividendes

Lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2021, il sera proposé la mise en paiement d’un dividende de 0,80€ par action, soit une distribution globale de 19,5M€.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 le mercredi 28 avril après Bourse.

Pièce jointe