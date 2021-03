Exploration Amseco Ltée annonce une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Émission d’actions en conversion de dettes

Régime d’option d’achat d’actions

Regroupement d’actions

Reprise de négociation des titres

MONTRÉAL, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV: AEL.H) Exploration Amseco Ltée (« Amseco » ou « la Société ») annonce qu’une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires se tiendra le 26 avril 2021.

Les résolutions suivantes seront soumises au vote des actionnaires :

L’émission de 268 719 actions ordinaires de la Société au prix de 0,06 $ par action aux administrateurs et officiers en conversion de dettes pour services rendus, approuvée par le TSX le 14 janvier 2019, mais conditionnelle au vote des actionnaires désintéressés;

L’émission de 566 666 actions ordinaires de la Société au prix de 0,06 $ par action aux administrateurs et officiers en conversion de dettes pour services rendus, approuvée par le TSX le 3 septembre 2019, mais conditionnelle au vote des actionnaires désintéressés ;

L’émission d’actions ordinaires de la Société aux administrateurs et officiers en conversion de dettes pour services rendus d’une valeur de 40 000 $ ; cette émission est sujette à l’approbation du TSX et le prix par action sera le plus élevé entre le cours après la reprise des transaction et 0,05 $, le tout étant sujet au vote des actionnaires désintéressés ;

L’adoption d’un régime d’options d’achat d’actions pour l’ensemble des administrateurs, officiers, employés et consultants équivalant à un maximum de 10% des actions en circulation de la Société ;

La possibilité pour le conseil d’administration d’Amseco de procéder au regroupement d’actions de la Société dans un ratio variant entre 2 (limite inférieure) et 5 (limite supérieure) actions pour une action post-regroupement.

En fonction des renseignements échangés avec les autorités réglementaires, la suspension de négociation des titres d’Amseco devrait être levée vers le 8 avril 2021.

François LeComte

Administrateur

2159 Mackay Suite 200

Montréal, Québec H3G 2J2

lecomte.amseco@gmail.com

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.