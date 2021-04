Analytica anuncia la expansión de la solución de salud para el suelo pélvico PeriCoach® en China

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

PeriCoach se distribuirá en una extensa red de centros de atención posparto, hospitales, cadenas de farmacias y plataformas en línea a los que prestan servicios los socios de la empresa conjunta.

La empresa conjunta también aprovechará su extensa red de más de 30 000 médicos en 100 ciudades para distribuir PeriCoach en China.

El acuerdo está basado en la asociación de distribución existente de Analytica en el Oriente Medio para facilitar el crecimiento y la fabricación de PeriCoach en los mercados internacionales.

Según el ensayo clínico, el tratamiento con PeriCoach sin supervisión está a la altura de la fisioterapia del suelo pélvico que se realiza en las clínicas para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo, a un costo mucho menor.

PeriCoach ofrece una solución rentable para mejorar la calidad de vida, aliviar las molestias de los cuidados y reducir el gasto en protectores para la incontinencia en las poblaciones de mujeres en período de posparto y edad avanzada.



BRISBANE, Australia, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analytica Limited (ASX:ALT), el fabricante australiano del sistema de ejercicios para el suelo pélvico PeriCoach cuyo fin es tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo, firmó un acuerdo de empresa conjunta (JV, por sus siglas en inglés) para fabricar, distribuir y comercializar el sistema en China, Macao, Hong Kong y Taiwán. Analytica se asoció con Hebei NACOL Bio-Technology Co., Ltd (Nacol) y Shijiazhuang Biosphere Pty Ltd (Biosphere), con sede en la provincia de Hebei.

Entre los principales accionistas de Nacol, se encuentran dos empresas chinas con gran experiencia en la fabricación y distribución de productos médicos: Hebei Aineng Biological Technology Co., Ltd y Shijiazhuang YST Medical Supplies Co. Ltd.

La empresa conjunta registrará PeriCoach en la Administración de Alimentos y Medicamentos de China (CFDA, por sus siglas en inglés) como dispositivo médico de clase II. Con la autorización de la CFDA, es posible que PeriCoach se convierta en un tratamiento de prescripción, que inicialmente cubrirá la red de hospitales en el área del norte de China.

La expansión en China respaldará la distribución de PeriCoach tanto en el mercado de la rehabilitación posparto, que está creciendo rápidamente, como en el mercado de la prevención en la etapa temprana de la tercera edad, ya que una de cada tres mujeres en el mundo sufre de incontinencia urinaria de esfuerzo. El acuerdo promueve la estrategia de Analytica de introducir PeriCoach en los mercados mundiales, en función del crecimiento en el Oriente Medio con su socio Motion Egypt LLC, y la búsqueda de otros socios en América del Norte, Europa y el Sudeste Asiático fuera de China.

PeriCoach se compone de un dispositivo médico, una aplicación para teléfonos inteligentes y PeriVault, la mayor base de datos de ejercicios para los músculos del suelo pélvico del mundo. PeriCoach cuenta con una tecnología de guía de técnicas de biorretroalimentación que ayuda a las mujeres a realizar correctamente los ejercicios del suelo pélvico, también conocidos como ejercicios de Kegel, mientras se utilizan el dispositivo y la aplicación. De acuerdo con los datos reales de las pacientes de PeriCoach1, casi el 60 % de las mujeres no sabe cómo activar estos músculos ocultos cuando utilizan el dispositivo por primera vez. Gracias a la guía de técnicas de PeriCoach, cualquier mujer podrá realizar los ejercicios de Kegel de manera adecuada y con confianza en la privacidad de su hogar.

Según un reciente ensayo clínico independiente, revisado por expertos y controlado de forma aleatoria2,3, realizado en la Universidad de Nuevo México y publicado en el Journal of Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery, el sistema de biorretroalimentación PeriCoach, sin instrucción formal, está a la altura de la fisioterapia del suelo pélvico que se realiza en los centros de excelencia especializados en el suelo pélvico, lo que convierte este sistema en la forma más rentable4 de tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta. Vea el video aquí.

La nueva línea de fabricación de PeriCoach, actualmente producida en Australia y destinada solo al mercado chino, se encuentra en la zona de libre comercio de Shijiazhuang y será uno de los principales proyectos de la zona de libre comercio y la zona de alta tecnología.

PeriCoach se distribuirá en la amplia red existente de hospitales y organizaciones de posparto a las que prestan servicios los socios de la empresa conjunta. Los socios de la empresa conjunta han colaborado con una plataforma de servicios de atención posparto líder en China, que abarca 100 ciudades y más de 30 000 profesionales clínicos.

En China, nacen 15 millones de bebés cada año5. Con el rápido desarrollo de la economía moderna, la industria de la rehabilitación posparto llegó a los CNY 3950 millones anuales (USD 608 millones) en el 2018, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 43,9 %6.

Además, China, al igual que los países occidentales, está sufriendo un envejecimiento de la población, en la que el 31 % de las mujeres mayores sufre incontinencia urinaria, pero solo el 25 % de ellas busca asistencia médica actualmente7. La empresa conjunta considera que esta es una gran oportunidad de salud pública para el tratamiento conservador de la incontinencia en mujeres entre 50 y 70 años a fin de reducir el impacto en la calidad de vida junto con la carga económica a largo plazo que implica la atención a las personas mayores.

El director ejecutivo de Aineng, el Sr. LanJu Xu, dirigirá la empresa conjunta y señala: “Confiamos plenamente en las capacidades de I+D de Analytica, y creemos que Analytica y Nacol pueden aprovechar las fortalezas de cada una de las partes de esta empresa conjunta y lograr que todos los involucrados salgan beneficiados. Con la combinación de la tecnología líder de Analytica y los extensos recursos de la industria de Nacol en China, estamos ansiosos por ver el ingreso de PeriCoach a este enorme mercado”.

El Sr. Xu tiene una sólida experiencia en dispositivos y materiales médicos, incluido un historial de 17 aprobaciones de dispositivos médicos de clase II y ensayos clínicos completados de dos dispositivos médicos de clase III. También es el jefe de equipo del programa de Investigación y Desarrollo (I+D) clave del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, cuyo funcionamiento está a cargo de cuatro importantes universidades y uno de los tres principales hospitales del país. Además, el Sr. Xu dirige el centro de I+D de material médico de la Universidad de Nankai.

El presidente de Analytica Ltd, el Dr. Michael Monsour, indica: “Entrar al mercado chino con operadores tan ágiles y experimentados es un acontecimiento importante para Analytica. China es líder mundial en el reconocimiento de la necesidad de una atención posparto eficaz y enfrenta el desafío de cuidar a su gran población de edad avanzada mediante el uso del sistema PeriCoach para ayudar a las mujeres a controlar la incontinencia. PeriCoach es una solución rentable y probada que mejorará drásticamente la calidad de vida y el cuidado de las mujeres. Esperamos seguir explorando nuestras opciones estratégicas para ampliar la disponibilidad de PeriCoach en el mundo”.

Analytica trasladó recientemente sus operaciones de fabricación a Australia y pretende restablecer las ventas en línea en Estados Unidos, Reino Unido/Irlanda, Australia y Nueva Zelanda en un futuro próximo. PeriCoach cuenta con la autorización 510(k) de la USFDA, el registro ARTG de Australia y el marcado CE.

Referencias

Datos archivados. Anuncio de Analytica: https://www.analyticamedical.com/downloads/2020/20201120-ASX-ALT-UoNM-FPMRS.pdf Barnes, Kara Lauren MD*; Cichowski, Sara MD, FACOG, FPMRS†; Komesu, Yuko M. MD, FACOG, FPMRS*; Jeppson, Peter C. MD, FACOG, FASC, FPMRS*; McGuire, Brenna MD*; Ninivaggio, Cara S. MD, FPMRS*; Dunivan, Gena C. MD, FACOG, FPMRS* Home Biofeedback Versus Physical Therapy for Stress Urinary Incontinence, Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery, 16 de noviembre del 2020. Volumen publicado antes de la impresión - Edición - DOI: 10.1097/SPV.0000000000000993: https://journals.lww.com/jpelvicsurgery/Abstract/9000/Home_Biofeedback_Versus_Physical_Therapy_for.99288.aspx Documento técnico: Health Economics of PeriCoach for Management of Stress Urinary Incontinence: https://www.analyticamedical.com/downloads/2020/20201124-ASX-ALT-deWinterWhitepaper.pdf National Bureau of Statistics of China: https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A03060D&sj=2020 Compound Growth: Overview of China's postpartum rehabilitation equipment industry in 2019 (código del informe: 19RI0824) por leadleo Academy Che, X. Y., Wu, S. L., Chen, Y. K., Huang, Y. B., & Yang, Y. (2019). Beijing da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Peking University. Health Sciences, 51(4), 706–710. https://doi.org/10.19723/j.issn.1671-167X.2019.04.019: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7433489/





Acerca de Analytica Limited

El principal producto de Analytica es PeriCoach®, un sistema de tratamiento electrónico para mujeres que sufren incontinencia urinaria de esfuerzo. Este problema afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo y se debe principalmente a traumatismos en los músculos del suelo pélvico como resultado del embarazo, el parto y la menopausia.

PeriCoach consta de un dispositivo, un portal web y una aplicación para teléfonos inteligentes. El dispositivo evalúa la actividad de los músculos del suelo pélvico. Esta información se transmite a una aplicación de teléfono inteligente y se puede cargar en una base de datos en la nube en la que los médicos pueden monitorear el progreso de la paciente a través del portal web. Este novedoso sistema permite a los médicos determinar de manera remota si una mujer está realizando sus ejercicios de suelo pélvico y si estos están ayudando a mejorar su condición. El fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico también puede mejorar la excitación o la satisfacción sexual, así como aumentar las posibilidades de llegar al orgasmo en algunas mujeres.

PeriCoach cuenta con la autorización reglamentaria para tratar la incontinencia urinaria en Australia, el marcado CE y la autorización 510(k) de la USFDA.

PeriCoach también tiene la autorización en Australia y el marcado CE en Europa para tratar el prolapso de órganos pélvicos, una enfermedad que afecta a una de cada cinco mujeres durante su vida.