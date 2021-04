Analytica annonce l'expansion de la solution de santé pelvienne PeriCoach® en Chine

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

PeriCoach sera distribuée via un vaste réseau de centres de soins post-partum, d'hôpitaux, de chaînes pharmaceutiques et de plateformes en ligne desservis par les partenaires de la coentreprise.

La coentreprise s'appuiera également sur un vaste réseau de plus de 30 000 cliniciens dans 100 villes pour distribuer PeriCoach en Chine.

Cet accord s'appuie sur le partenariat de distribution existant d'Analytica au Moyen-Orient pour faciliter la croissance et la fabrication de PeriCoach sur les marchés internationaux.

L'essai clinique confirme que le traitement PeriCoach non supervisé est comparable à la physiothérapie du plancher pelvien en clinique pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, à un coût beaucoup plus faible.

PeriCoach fournit une solution rentable pour améliorer la qualité de vie, alléger le fardeau des soins et réduire les dépenses liées aux protections contre l'incontinence dans les populations post-partum et vieillissantes.



BRISBANE, Australie, 01 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analytica Limited (ASX : ALT), fabricant australien du système d'exercice du plancher pelvien PeriCoach pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, a conclu un accord de coentreprise (JV) pour fabriquer, distribuer et commercialiser le système en Chine et à Macao, Hong Kong et Taïwan. Analytica collabore avec Hebei NACOL Bio-Technology Co., Ltd (Nacol) et Shijiazhuang Biosphere Pty Ltd (Biosphere), basées dans la province du Hebei.

Les principaux actionnaires de Nacol comprennent deux sociétés chinoises de fabrication et de distribution de produits médicaux hautement expérimentées, Heibei Aineng Biological Technology Co., Ltd et Shijiazhuang YST medical Materials Co. Ltd.

La JV enregistrera PeriCoach auprès de la Chinese Food and Drug Administration (CFDA) en tant que dispositif médical de classe II. Avec l'autorisation de la CFDA, PeriCoach peut devenir un traitement sur ordonnance, couvrant initialement le réseau hospitalier dans la région de Chine du Nord.

L'expansion en Chine soutiendra la distribution de PeriCoach à la fois sur le marché en rapide expansion de la rééducation post-partum et sur le marché de la prévention chez les séniors à un stade précoce, alors qu'une femme sur trois souffre d'incontinence urinaire à l'effort dans le monde. Cet accord renforce la stratégie d'Analytica visant à introduire PeriCoach sur les marchés mondiaux, en s'appuyant sur sa croissance au Moyen-Orient avec son partenaire Motion Egypt LLC, et sur la poursuite d'autres partenaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-est en dehors de la Chine.

PeriCoach est composée d'un dispositif médical, d'une application pour smartphone et du PeriVault, la plus grande base de données d'exercice des muscles du plancher pelvien au monde. PeriCoach comprend une technologie de guidage technique par rétroaction biologique qui aide les femmes à effectuer correctement les exercices du plancher pelvien, également appelés exercices de « Kegel », pendant que le dispositif et l'application sont utilisés. Les données réelles de patientes Pericoach1 montrent que près de 60 % des femmes ne savent pas comment engager ces muscles cachés lorsqu'elles utilisent l'appareil pour la première fois. Grâce au guidage technique de PeriCoach, les exercices de Kegel peuvent être effectués correctement et en toute confiance par n'importe quelle femme dans l'intimité de son domicile.

Un récent essai clinique indépendant, collégial, contrôlé et randomisé2,3 réalisé à l'université du Nouveau-Mexique et publié dans le Journal of Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery a conclu que le système avec biorétroaction PeriCoach, sans instruction formelle, n'est pas inférieur et est comparable à la physiothérapie du plancher pelvien effectuée en clinique dans un centre d'excellence du plancher pelvien, faisant de ce système la forme de traitement la plus rentable4 pour l'incontinence urinaire à l'effort et mixte. Regardez la vidéo ici.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7fc4b0-f47e-4dae-819d-b5db59eb359f

La solution étant actuellement fabriquée en Australie, la nouvelle ligne de fabrication de PeriCoach uniquement pour le marché chinois est située dans la Zone de libre-échange de Shijiazhuang et sera listée comme l'un des principaux projets dans cette zone de libre-échange et de haute technologie.

PeriCoach sera distribuée via le vaste réseau existant d'hôpitaux et d'organisations post-partum desservis par les partenaires de JV. Les partenaires de JV ont collaboré avec une plateforme de services de soins post-partum de premier plan en Chine, rassemblant 100 villes et plus de 30 000 cliniciens.

En Chine, 15 millions de bébés naissent chaque année.5 Avec le développement rapide de l'économie moderne, l'industrie de la rééducation post-partum est passée à 3,95 milliards de yuans p. a. (608 millions USD) en 2018, avec un taux de croissance annuel composé de 43,9 %.6

En outre, la Chine, tout comme les pays occidentaux, compte une population vieillissante parmi laquelle 31 % des femmes âgées souffrent d'incontinence urinaire, mais seulement 25 % d'entre elles recherchent actuellement une assistance médicale.7 La JV voit une grande opportunité de santé publique dans le traitement conservateur de l'incontinence chez les femmes âgées de 50 à 70 ans, réduisant l'impact sur la qualité de vie ainsi que le fardeau économique à long terme des soins aux personnes âgées.

Le PDG d'Aineng, M. LanJu Xu, qui dirigera la JV, a commenté : « Nous faisons totalement confiance aux capacités de R&D d'Analytica et sommes convaincus qu'Analytica et Nacol peuvent tirer parti des forces de chaque partie de cette coentreprise et parvenir à une situation gagnant-gagnant. Réunissant la technologie de pointe d'Analytica et les vastes ressources industrielles de Nacol en Chine, nous sommes impatients de voir PeriCoach pénétrer ce vaste marché. »

M. Xu possède une solide expérience dans le domaine des dispositifs et matériaux médicaux, avec notamment 17 approbations de dispositifs médicaux de classe II et la réalisation d'essais cliniques sur deux dispositifs médicaux de classe III. Il dirige également l'équipe du programme clé de recherche et développement (R&D) du ministère chinois de la Science et de la Technologie, qui est exploité par quatre universités de premier plan et l'un des trois meilleurs hôpitaux chinois. En outre, M. Xu dirige le centre de R&D de matériel médical de l'université de Nankai.

Le président d'Analytica Ltd, le Dr Michael Monsour, a déclaré : « Entrer sur le marché chinois avec des opérateurs aussi expérimentés et agiles est une étape majeure pour Analytica. La Chine est le pays du monde qui reconnaît le plus le besoin de soins post-partum efficaces et est confrontée au défi de prendre soin de sa grande population vieillissante en utilisant le système PeriCoach pour aider les femmes à gérer l'incontinence. PeriCoach est une solution éprouvée et rentable qui améliorera considérablement la qualité de vie et le fardeau des soins pour les femmes. Nous sommes impatients de poursuivre l'exploration de nos options stratégiques afin d'étendre la disponibilité de PeriCoach à l'échelle mondiale. »

Analytica a récemment déplacé ses activités de fabrication australiennes et envisage de rétablir ses ventes en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni/en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans un avenir proche. PeriCoach possède l'autorisation USFDA 510(k), le marquage CE et est enregistrée dans l'ARTG australien.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : investorrelations@analyticamedical.com

Pour tout complément d'information sur le système PeriCoach, veuillez consulter le site : www.PeriCoach.com

Pour tout complément d'information sur Analytica, veuillez consulter le site : www.AnalyticaMedical.com

À propos d'Analytica Limited

Le produit phare d'Analytica est PeriCoach® – un système de traitement d'e-santé pour les femmes souffrant d'incontinence urinaire à l'effort. Cela touche une femme sur trois dans le monde et est principalement causé par un traumatisme des muscles du plancher pelvien dû à la grossesse, à l'accouchement et à la ménopause.

PeriCoach comprend un appareil, un portail Web et une application pour smartphone. L'appareil évalue l'activité dans les muscles du plancher pelvien. Ces informations sont transmises à une application pour smartphone et peuvent être chargées dans une base de données cloud où les médecins peuvent suivre les progrès des patientes via le portail Web. Ce nouveau système permet aux médecins de déterminer à distance si une femme effectue des exercices du plancher pelvien et si ceux-ci améliorent sa condition. Le renforcement des muscles du plancher pelvien peut également améliorer la sensation ou la satisfaction sexuelle et le potentiel orgasmique chez certaines femmes.

PeriCoach possède une autorisation réglementaire pour l'incontinence urinaire en Australie et possède la marque CE et une autorisation USFDA 510(k).

PeriCoach a également obtenu l'autorisation en Australie, et le marquage CE en Europe pour le traitement du prolapsus génito-urinaire, une condition qui touche jusqu'à 1 femme sur 5 au cours de sa vie.