Analytica, PeriCoach® 골반 건강 솔루션 중국 공급 확대

PeriCoach, 합작 파트너사들이 고객사로 보유하고 있는 광범위한 산후조리원, 병원, 약국 체인, 온라인 플랫폼 네트워크를 통해 유통될 예정



합작법인은 중국 내 PeriCoach 유통을 위해 100여 도시 내 3만 명 이상의 임상 전문가 네트워크 활용

기존에 구축된 중동 지역 유통 파트너십 활용해 PeriCoach의 해외 시장 판매 성장 및 제조 가속화

PeriCoach 치료는 골반 기저근 센터에서 받는 골반 기저근 물리치료와 비교해 훨씬 낮은 비용으로 대등한 효과를 갖는 것으로 임상시험을 통해 확인돼

PeriCoach, 출산 여성과 고령 여성 삶의 질 향상시키고 케어 부담 및 실금용 패드 비용 경감



호주 브리즈번, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 복압성 요실금 치료용 골반 기저근 운동 시스템 제조사인 호주의 Analytica Limited (ASX:ALT)는 중국과 마카오, 홍콩, 대만 지역 내 제조, 유통, 판매를 위한 합작법인(JV) 계약을 체결했다고 밝혔다. Analytica가 제휴를 맺은 기업은 중국 허베이성에 기반을 둔 Hebei NACOL Bio-Technology Co., Ltd (Nacol)와 Shijiazhuang Biosphere Pty Ltd (Biosphere)다.

Nacol의 핵심 주주는 중국 의료기기 제조 및 유통 전문기업인 Heibei Aineng Biological Technology Co., Ltd와 Shijiazhuang YST Medical Supplies Co. Ltd.다.

합작법인은 앞으로 PeriCoach를 중국 국가식품약품감독관리총국(CFDA)에 2등급 의료기기로 등록할 예정이다. CFDA 승인을 획득할 경우 PeriCoach는 처방치료기기 자격을 얻게 되며 초기에는 중국 북부지역 병원 네트워크를 대상으로 공급된다.

전 세계 여성 3명 가운데 1명이 복압성 요실금을 앓고 있는 상황에서, 자사는 중국 지역 사업 확대를 통해 급성장하고 있는 산후재활 시장과 초기 단계에 있는 노인 예방치료 시장 내 PeriCoach 유통을 지원할 것이다. 파트너사인 Motion Egypt LLC를 통해 성장세에 있는 중동 시장을 공략하고 북미, 유럽, 중국 이외의 동남아시아 지역 제휴를 모색함으로써 PeriCoach를 글로벌 시장에 공급한다는 Analytica의 전략은 이번 계약을 통해 더욱 탄력을 받게 될 전망이다.

PeriCoach는 의료기기, 스마트폰 앱, 그리고 세계 최대 골반 기저근 운동 데이터베이스인 PeriVault로 구성되어 있다. PeriCoach에는 여성이 Kegel로 알려진 골반 기저근 운동을 올바르게 수행할 수 있도록 지원하고 기기와 앱이 사용될 수 있도록 지원하는 바이오피드백 기법 가이던스 기술이 포함되어 있다. PeriCoach를 실제 사용한 환자1 데이터에 따르면 약 60%에 가까운 여성들이 처음 기기를 사용할 때는 골반 기저근처럼 숨겨진 근육을 어떻게 단련해야 하는지 알지 못했다. PeriCoach 기법 가이던스는 모든 여성들이 집에서 프라이버시를 유지하며 Kegel을 올바르고 자신있게 수행할 수 있도록 한다.

최근 뉴멕시코대에서 실시되어 Journal of Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery에 게재된 무작위 배정 피어리뷰 독립연구 임상시험2,3 결과에 따르면, PeriCoach 바이오피드백 시스템은 비열등성이며 정식으로 사용법을 안내하지 않은 상태에서 골반 기저근 센터에서 받는 골반 기저근 물리치료와 대등한 효과를 갖는 것으로 나타났다. 즉, 본 시스템은 가장 비용 효율적인 형태4로 복압성, 혼합성 요실금 치료에 효과적일 수 있는 것이다. 관련 내용은 동영상을 통해 확인할 수 있다.

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7fc4b0-f47e-4dae-819d-b5db59eb359f

현재 호주에서 제조되고 있는 PeriCoach의 중국 시장 전용 신규 생산 라인은 스자좡 자유무역시험구에 위치해 있으며 앞으로 자유무역시험구 및 첨단과학기술구 내에서 주요 프로젝트 중 하나가 될 것이다.

PeriCoach는 합작 파트너사들이 고객사로 보유하고 있는 광범위한 병원, 산후조리원 네트워크를 통해 유통될 예정이다. 합작 파트너사들은 100여 도시 내 3만 명 이상의 임상 전문가가 소속된 중국 내 주요 산후조리원 플랫폼과 협력해 왔다.

중국 내 연간 출생아 수는 약 1,500만 명으로 추산되고 있다5. 경제 현대화에 따라 산후재활치료산업 규모는 2018년 기준 39억 5,000만 위안(미화 6억 800만 달러)로 성장했으며 연평균 성장률은 43.9%에 이르고 있다6.

또한 서구권 국가들처럼 인구 고령화를 겪고 있는 중국은 전체 여성 중 31%가 요실금을 앓고 있는데 이 가운데 치료를 모색하는 비중은 25%에 불과하다7. 이처럼 50~70세 여성들이 실금 치료에 보수적인데, 이는 삶의 질 하락과 오랜 기간 경제적 부담으로 이어지며, 이들을 위한 공공위생 관련 사업 기회가 클 것이라는 게 합작법인의 판단이다.

Aineng CEO이자 합작법인을 총괄할 Mr LanJu Xu는 “Analytica의 R&D 역량에 대해 굳건한 신뢰를 보내며, Analytica와 Nacol이 앞으로 합작법인을 통해 각자의 강점을 활용하며 윈윈할 것으로 판단한다. Analytica의 선도적인 기술과 Nacol의 풍부한 중국 내 산업 리소스가 결합된다면 PeriCoach가 거대한 현지 시장에 충분히 진출할 수 있다고 믿는다”고 말했다.

Mr Xu는 의료기기와 원료 분야에서 풍부한 경험을 가지고 있다. 현재까지 2등급 의료기기 17종의 허가를 획득했으며 3등급 의료기기 2종의 임상시험을 완료했다. 또한 주요 대학 4곳와 중국 3대 병원 중 한 곳에서 진행 중인 중국 과학기술부 국가중점연구개발(R&D)프로그램 팀장을 맡고 있다. 현재 난카이대 의료 원료 R&D 센터를 이끌고 있다.

Analytica Ltd 회장인 Dr Michael Monsour는 “대응 능력이 발빠르고 경험이 풍부한 현지 기업들의 도움을 받아 중국 시장에 진출한 것은 Analytica 입장에서 주요 이정표라 할 수 있다. 중국은 전 세계 주요 국가 중 효율적인 산후조리 니즈가 높으며 고령화 인구 케어라는 과제에 직면해 있기 때문에 PeriCoach 시스템을 통한 여성 실금 관리가 필요하다. PeriCoach는 비용 효율적이며 검증된 솔루션으로 삶의 질을 크게 향상시키고 여성들의 케어 부담을 덜어준다. 앞으로 PeriCoach의 글로벌 공급 확대를 위해 전략적인 검토를 지속할 것”이라고 밝혔다.

Analytica는 최근 호주 제조시설을 이전했으며 현재 미국, 영국/아일랜드, 호주 및 뉴질랜드 온라인 판매망 재구축을 추진 중이다. PeriCoach는 미국 식품의약청 510(k) 인증과 호주 ARTG(치료제등록부) 승인, CE 마크를 획득했다.

기타 문의: investorrelations@analyticamedical.com

PeriCoach System 관련 정보: www.PeriCoach.com

Analytica 정보: www.AnalyticaMedical.com

참고자료

Analytica Limited 개요

애널리티카의 대표 제품은 PeriCoach® System으로 스트레스성 요실금을 앓고 있는 여성들을 위한 e-헬스 치료 시스템이다. 이 질환은 전 세계 여성 세 명 중 한 명에게 발생하며 임신, 출산 및 폐경으로 인한 골반 기저근 외상이 주원인이다.

PeriCoach는 기기, 웹 포털과 스마트폰 앱으로 구성되어 있다. 기기는 골반 기저근 움직임을 측정한다. 이 정보는 스마트폰 앱으로 전송되며 클라우드 데이터베이스에 입력되어 의사들이 웹 포털을 통해 환자의 경과를 모니터할 수 있다. 이 새로운 시스템을 통해 의사들은 여성이 기저근 운동을 하고 있는지 그리고 이 운동이 여성의 증세를 호전시키는지 여부를 원격으로 알 수 있다. 일부 여성의 경우 골반 기저근 강화를 통해 성적인 감각 혹은 만족도가 높아질 수도 있다.

PeriCoach는 호주 규제 기관 승인을 완료했으며 CE 마크와 미국 식품의약청 510(k) 인증을 획득했다.

PeriCoach는 또한 여성 5명 가운데 최대 1명이 일생 중 한 번은 경험하는 골반장기탈출증 치료와 관련해 호주 및 유럽 CE 인증을 획득했다.