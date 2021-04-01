Analytica宣布将PeriCoach® Pelvic健康解决方案扩展至中国

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PeriCoach将通过合资企业合作伙伴提供服务的广泛的产后护理中心、医院、连锁药店和在线平台网络进行分销。



合资企业还将利用100多个城市中超过3万名临床医生组成的广泛网络，在中国分销PeriCoach。

在Analytica公司现有的中东分销合作伙伴关系基础上缔结协议以促进PeriCoach在国际市场的增长和制造。

临床试验证实，非经监督的PeriCoach治疗方法与临床内盆底物理疗法在治疗压力性尿失禁方面具有同样的效果，且成本更低。

PeriCoach提供具有成本效益的解决方案，以提高生活质量、减轻护理负担并减少产后和老龄人群的失禁垫开支。



澳大利亚布里斯班, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analytica Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：ALT）是澳大利亚用于治疗压力性尿失禁的PeriCoach盆底肌锻炼系统的生产商，该公司签订了一项合资企业（JV）协议，以在中国、澳门、香港和台湾制造、分销和推广该系统。Analytica与位于河北省的河北NACOL Bio-Technology Co., Ltd（Nacol）公司和石家庄Biosphere Pty Ltd（Biosphere）公司达成合作。

Nacol的关键股东包括两家极具经验的中国医疗制造和分销公司：河北Aineng Biological Technology Co., Ltd.和石家庄YST Medical Supplies Co. Ltd.。

该合资企业将向中国食品药品管理局（CFDA）注册PeriCoach为二级医疗器械。获得CFDA批准后，PeriCoach可成为处方治疗器械首先覆盖中国北部地区的医院网络。

向中国市场的扩展将为PeriCoach面向快速增长的产后康复市场及处于早期阶段的预防性老年市场的分销提供支持，目前全球三分之一的女性都面临压力性尿失禁问题。该协议进一步推进了Analytica的战略，在通过与Motion Egypt LLC合作实现中东地区增长以及在北美、欧洲、东南亚等中国以外的地区寻求合作的基础上将PeriCoach推向全球市场。

PeriCoach包含一套医疗设备、智能手机应用以及世界上规模最大的盆底肌肉锻炼数据库PeriVault。PeriCoach采用生物反馈指导技术，帮助女性在使用设备和应用时正确地进行盆底肌锻炼（也称为“凯格尔”练习）。来自PeriCoach患者1的真实数据表明，接近60%的女性在首次使用设备时不知道如何利用这些隐藏的肌肉。PeriCoach技术指导意味着任何女性都可以在私密家庭空间中正确自信地完成“凯格尔”练习。

最近一项独立完成并经同行评审的、在新墨西哥大学进行的随机受控临床试验2、3在《女性骨盆医疗和整形手术期刊》上发表，其结论未作正式说明，指出PeriCoach生物反馈系统具有非劣效性，在保持很好的盆底肌中心方面与临床内盆底肌理疗效果相同，是成本效益最高的4压力性和混合型尿失禁治疗系统。 在 此处观看视频。

此公告的随附图片请在以下网页查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7fc4b0-f47e-4dae-819d-b5db59eb359f

PeriCoach目前在澳大利亚生产，专供中国市场的新PeriCoach生产线将位于石家庄市自由贸易区，并将被列为该自由贸易区和高新科技区的主要项目之一。

PeriCoach将通过目前由该合资企业的合作伙伴提供服务的广泛的医院和产后护理组织网络进行分销。该合资企业的合作伙伴已与中国领先的产后护理服务平台进行合作，覆盖100多个城市和3万多名临床专业人士。

在中国，每年有1500万婴儿出生。5随着现代经济的快速发展，2018年的产后康复行业已增长到39.5亿元（6080万美元），复合年增长率为43.9%。6

此外，中国与西方国家一样出现了人口老龄化，其中31%的老年妇女出现尿失禁，但是目前其中只有25%的人寻求医疗帮助。7 该合资企业看到了一个很大的公共保健机会，可以为50-70岁患有尿失禁的女性提供保守治疗，在降低对生活质量的影响的同时，减轻老年护理的长期经济负担。

Aineng公司首席执行官徐兰举先生将领导该合资企业，他评论道：“我们对Analytica的研发能力有很强的信心，并相信Analytica和Nacol可以利用双方在这一合资企业中的优势，实现双赢。我们将整合Analytica的领先技术和Nacol在中国的广泛行业资源，期待见证PeriCoach进入这一巨大的市场。”

徐先生在医疗设备和材料方面拥有丰富的背景，包括完成17个二类医疗设备批准以及完成两个三类医疗设备的临床试验记录。他还是中国科技部关键研究和开发计划的团队领导，该计划由中国四所领先的大学和三所最优秀的医院之一完成。此外，徐先生是南开大学医学材料研发中心的负责人。

Analytica董事长Michael Monsour博士表示：“借助如此敏锐且经验丰富的运营商进入中国市场是Analytica的一个重要里程碑。中国在认识到有效产后护理需求方面处于世界领先地位，并且面临着为大量老龄人口提供护理的挑战，需要通过使用PeriCoach系统帮助女性处理尿失禁问题。PeriCoach是一种经过验证的成本效益高的解决方案，将大大改善妇女的生活质量和减轻护理负担。我们期待着继续探索我们的战略选择，在全球范围内扩大PeriCoach的使用。”

Analytica最近转移了其澳大利亚的制造运营，并寻求在不久的将来在美国、英国/爱尔兰、澳大利亚和新西兰重新建立在线销售。PeriCoach已获得美国食品药品监督管理局510（k）认证、澳大利亚治疗用品注册和CE标记。

如需了解更多信息，请联系： investorrelations@analyticamedical.com

有关PeriCoach系统的更多信息，请访问： www.PeriCoach.com

有关Analytica的更多信息，请访问： www.AnalyticaMedical.com

参考资料

关于Analytica Limited

Analytica的主要产品是PeriCoach®系统——一种面向患有压力性尿失禁的女性的电子健康治疗系统。该疾病影响到全球三分之一的女性，主要由怀孕、分娩和更年期导致的盆底肌创伤所引起。

PeriCoach包括一个设备、门户网站和智能手机应用。该设备用于评估盆底肌的活动。相关信息被传输到智能手机应用，并可加载到云数据库中，医生可以通过网络门户网站监控患者的进展情况。这种新颖的系统使医生能够远程确定一名妇女是否在进行盆底肌练习，以及她们的状况是否得到改善。增强盆底肌还有可能提高部分女性的性生活快感、满意度和获得高潮的潜力。

PeriCoach在澳大利亚获得尿失禁治疗监管许可，并拥有CE标记和美国食品药品监管局的510（k）许可。

PeriCoach还在澳大利亚和欧洲分别获得治疗盆底器官脱垂的许可和CE标记，多达五分之一的女性在其一生中会受到该疾病的影响。