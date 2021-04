Analytica 宣佈將 PeriCoach® 骨盆健康解決方案擴展至中國

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

PeriCoach 將透過合資企業夥伴提供的產後護理中心、醫院、藥房連鎖店以及由該中心提供服務的網上平台等廣泛網絡展開分銷。

合資公司還將利用遍佈 100 個城市的 30,000 多名臨床醫生的廣泛網絡在中國分銷 PeriCoach。

協議建立在 Analytica 現有的中東分銷合作夥伴關係基礎上,以促進 PeriCoach 在國際市場上的增長與製造。

臨床試驗證實,無監督的 PeriCoach 治療可與用於治療壓力性尿失禁的臨床盆腔底物理治療媲美,而且成本更低。

PeriCoach 提供具成本效益的解決方案,以改善生活質素,減輕護理負擔並減少產後及老齡人口中隔尿墊的支出。



澳洲布里斯班, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 壓力性尿失禁專用的 PeriCoach 骨盆底運動系統澳洲製造商 Analytica Limited (ASX:ALT) 已與一家合資企業協議在中國、澳門、香港與台灣製造、分銷及推銷該系統。Analytica 與總部設在河北省的河北 NACOL Bio-Technology Co., Ltd (Nacol) 及石家莊的 Biosphere Pty Ltd (Biosphere) 合作。

Nacol 的主要股東包括河北愛能生物科技有限公司及石家莊億生堂醫用品有限公司, 兩家均為經驗豐富的中國醫療製造及分銷公司。

合資公司會在國家食品藥品監督管理總局 (CFDA) 將 PeriCoach 註冊為第 II 類醫療設備。隨著 CFDA 的批准,PeriCoach 可以成為處方治療,最初覆蓋地為華北地區的醫院網絡。

擴展到中國將支援 PeriCoach 分銷到迅速增長的產後康復市場及早期預防性高齡市場,因為全球三分之一的女性患有壓力性尿失禁。該協議進一步推動 Analytica 將 PeriCoach 推向全球市場的策略,與合作夥伴 Motion Egypt LLC 建立在中東的增長,並在中國以外的北美、歐洲和東南亞尋求其他合作夥伴。

PeriCoach 由一個醫療裝置、智能手機應用程式及世界上最大的骨盆底肌肉運動數據庫 PeriVault 組成。PeriCoach 包括生物反饋技術指引科技,可在使用設備和應用程式的同時幫助女性正確進行骨盆底肌肉收縮運動(也稱為「凱格爾運動」)。來自 PeriCoach 患者的真實數據1 顯示,接近 60% 的女性在第一次使用該裝置時不知道如何與這些隱藏的肌肉互動。PeriCoach 技術指南意味著,任何女性都可以在自己家中的私隱環境中正確、自信地完成「凱格爾運動」。

最近在新墨西哥大學進行的一項獨立,經過同行評審的隨機對照臨床試驗2,3 在《女性盆腔醫學與重建外科雜誌》發表其得出的結論指出,即使在沒有正式指導的情況下,PeriCoach 生物反饋系統在骨盆底的卓越表現仍不遜於臨床骨盆底物理治療,令該系統成為最具成本效益的4 壓力和混合性尿失禁的治療方式。 在 此處觀看影片。

目前在澳洲製造,而中國市場的新 PeriCoach 生產線位於石家莊保稅區,並將列為自由貿易區及高科技區的主要項目之一。

PeriCoach 將透過合資企業夥伴提供服務的醫院及產後組織的現有廣泛網絡進行分銷。合資企業夥伴已與中國領先的產後護理服務平台合作,覆蓋了 100 個城市及 30,000 多名臨床專業人員。

在中國,每年有 1,500 萬名嬰兒出生。5 隨著現代經濟的快速發展,產後康復產業已增長到 39.5 億元人民幣(6.08 億美元),複合年增長率為 43.9%。6

此外,與西方國家一樣,中國的老齡人口中,有 31% 的年長女性患有尿失禁,但目前只有 25% 的女性尋求醫療援助。7 合資企業認為在介乎 50 至 70 歲的女性中,保守的失禁治療是一個很大的公共健康商機,並減少與老年護理的長期經濟負擔及對生活質素的影響。

愛能生物科技的行政總裁 Mr LanJu Xu 將領導合資企業並評論道:「我們對 Analytica 的研發能力充滿信心,並相信 Analytica 跟 Nacol 可利用雙方在合資企業的優勢,以實現雙贏。 結合 Analytica 的領先技術及 Nacol 在中國廣泛的行業資源,我們正期待見證 PeriCoach 進入這個龐大的市場。」

Mr Xu在醫療裝置和材料方面擁有強大的背景,包括 17 個 II 級醫療設備批准和完成兩個 III 級醫療裝置的臨床試驗。他也是中國科學技術部的關鍵研究與發展計劃的負責人,該計劃由四所頂尖大學和中國三大醫院之一營運。此外,Mr Xu 亦是南開大學醫學材料研發中心的領導者。

Analytica Ltd 主席 Michael Monsour 博士評論說:「能如此快捷進入中國市場,經驗豐富的營運人員是 Analytica 的一個重要里程碑。 中國在認識到有效的產後護理需求方面處於世界領先地位,並且透過使用 PeriCoach 系統來幫助女性管理失禁以及照顧其龐大的老齡化人口的挑戰。PeriCoach 是經過驗證並具有成本效益的解決方案,可顯著改善女性的生活質素和護理負擔。我們期待繼續探索我們的策略選擇,以在全球擴展 PeriCoach 的可用性。」

Analytica 最近將其澳洲製造業務遷移,並希望在不久的將來在美國、英國/愛爾蘭、澳洲及新西蘭重新建立網上銷售。PeriCoach 擁有 USFDA 510(k) 認證、澳洲 ARTG 註冊和 CE 標誌(歐洲合格認證)。

有關 Analytica 的更多資訊,請瀏覽: www.AnalyticaMedical.com

關於 Analytica Limited

Analytica 的主導產品是 PeriCoach® Analytica 的主要產品是 PeriCoach® 系統,這是一種針對患有壓力性尿失禁的女性的電子醫療系統。這影響了全世界三分之一的婦女,主要是由於懷孕、分娩和更年期對盆底肌肉造成的傷害所致。

PeriCoach 包括一個裝置、入口網站和智能手機應用程式。該裝置可評估骨盆底肌肉的活動。該資訊將傳輸至智能手機應用程式,並可載入至雲端資料庫,醫生可透過網站監控患者進展。這個新系統讓醫生可遙距確定一名女性是否正在進行骨盆底肌肉運動,以及是否正在改善她的病情。骨盆底肌肉的增強也可能改善一些女性的性感覺或滿意度,以及高潮的潛力。

PeriCoach 在澳洲擁有尿失禁的監管許可,並擁有 CE 標誌(歐洲合格認證)和 USFDA 510(k) 認證。

PeriCoach 在澳洲也有用於治療盆腔器官脫垂的認證及歐洲 CE 標誌,這種疾病影響多達五分之一女性的一生。