LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE SOLUTIONS 30 ANNONCE LES CONCLUSIONS DE L’INVESTIGATION INDÉPENDANTE QUI CONFIRMENT LE CARACTÈRE INFONDÉ ET ERRONÉ DES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE L’ENTREPRISE

English French





Mandaté par le Conseil de Surveillance de Solutions 30 afin de faire la lumière sur l’ensemble des accusations portées à l’encontre de la Société, le cabinet Deloitte, avec l’appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité, a rendu les conclusions de leurs travaux.

Ceux-ci confirment le caractère infondé et erroné des allégations. Les auditeurs indépendants ont également formulé des recommandations afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes de la Société pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions.

Alexander Sator, Président du Conseil de Surveillance de Solutions 30 a déclaré

« Solutions 30 et ses dirigeants ont fait l’objet d’accusations très graves que la mission d’audit indépendant a totalement récusées. Nous renouvelons notre entière confiance envers le management qui poursuivra l’accélération des transformations engagées depuis 2019 pour répondre à la très forte croissance de Solutions 30 et aligner le Groupe avec les meilleurs standards du secteur et de l’indice SBF120. »

Depuis sa création, Solutions 30 est une entreprise en très forte croissance, qui s’est structurée à chaque étape de développements majeurs autour de fondamentaux très solides. Depuis 2019, le Groupe a entrepris d’importants chantiers de structuration autour de sa gouvernance, de son excellence opérationnelle, de son reporting financier et de sa conformité qui ont en particulier permis son admission sur le marché réglementé d’Euronext en 2020. Aujourd’hui, la nomination d’un Chief Transformation Officer1 au plus haut niveau de l’entreprise accélèrera ces évolutions avec le lancement d’une nouvelle étape de sa transformation.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire a ainsi souligné : « Au cours des derniers mois, face à des attaques répétées, Solutions 30 a pu compter sur le soutien de ses équipes, de ses clients et d’une grande partie de ses actionnaires de long terme : je tiens à les en remercier chaleureusement. Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides qui a connu un développement extrêmement rapide depuis sa création. Aujourd’hui, nos ambitions sont intactes. Nous allons accélérer nos efforts de transformation et renforcer nos procédures internes pour conforter notre développement à long terme. »





Périmètre et objectifs de l’investigation

Le 14 décembre 2020, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 a annoncé avoir requis les services de deux cabinets d’auditeurs indépendants pour effectuer des travaux d’investigation au regard des allégations dont la Société faisait l’objet. Le Conseil de Surveillance a sélectionné Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil pour conduire l’ensemble des investigations et des analyses nécessaires, et émettre un avis en toute indépendance.

Le cabinet Deloitte a été mandaté pour assurer la coordination des travaux d’investigation et réaliser des travaux dits Forensic sur les allégations. Le cabinet Didier Kling Expertise & Conseil a été engagé pour analyser attentivement les allégations en lien avec les thématiques comptables.

Méthodologie de l’investigation

Les auditeurs indépendants ont fait une analyse détaillée des rapports anonymes et des courriers en vue de proposer un recensement des différentes allégations et identifier les principaux sujets remontés.

Sur cette base, un programme de travail spécifique a été élaboré pour chacune des allégations. Ce programme a été enrichi au fur et à mesure de l’avancement des travaux, en s’appuyant sur les compétences et les champs d’expertise respectifs des deux cabinets.

Le champ des investigations particulièrement large a nécessité plus de 3000 heures de travail, l’appui des bureaux internationaux de Deloitte, et des équipes aguerries à ce type d’investigation, notamment dans le cadre d’enquêtes judiciaires à caractère économique et financier.

Les investigations et les analyses se sont notamment appuyées sur des entretiens détaillés avec des interlocuteurs tant internes qu’externes qui ont permis de remettre les allégations dans leur contexte, des « background checks » sur de nombreuses personnes morales et physiques, l’analyse de la documentation comptable et juridique du Groupe, la collecte Forensic et la revue d’un très grand nombre de documents électroniques.

Les travaux ont été suivis par le Président du Comité d’Audit, Yves Kerveillant, et un comité de pilotage ad hoc réunissant des membres, tous indépendants, du Conseil de Surveillance.

Conclusions des missions d’investigations

Sur les allégations les plus graves, les auditeurs indépendants indiquent très clairement et sans équivoque, selon les règles de leur profession :

« Nous n’avons pas identifié d’élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d’argent, en lien avec le crime organisé. »

Les conclusions des cabinets d’audits indépendants sont disponibles sur le site internet de la Société : www.solutions30.com/transparency . Le Conseil de Surveillance a choisi de mettre à disposition les conclusions de Deloitte, ainsi que celles de Didier Kling Expertise & Conseil. Les conclusions sont synthétisées ci-après et regroupées selon 5 grandes thématiques.

Absence de lien avec des organisations mafieuses ou criminelles

Après une revue approfondie des différentes accusations portées à l’encontre de Solutions 30 et après les investigations menées sur les personnes citées dans les différentes allégations, aucun élément n’a permis de confirmer un quelconque lien suspect entre Solutions 30, ou les personnes physiques et morales liées au Groupe, et une quelconque organisation mafieuse.

Intégrité du management de Solutions 30 et rotation des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance

Les travaux menés par les experts n’ont révélé aucune trace de lien entre les membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire de Solutions 30, et les scandales financiers auxquels les allégations tentaient injustement de les lier.

Sur l’établissement du Groupe au Luxembourg

Les investigations menées infirment les allégations, en particulier celles relatives à l’utilisation de « coquilles vides » ou de microstructures pour réaliser des actes de blanchiment d’argent, de fraude et de détournements de fonds.

Sur les activités dans des filiales non européennes ou non consolidées

Toutes les activités présentées par le Groupe dans ses états financiers et sa communication financière reposent bel et bien sur des contrats signés entre Solutions 30 et ses clients, ou Solutions 30 et ses prestataires. Les changements d’actionnariat notés dans plusieurs microstructures, filiales du Groupe ou proches du Groupe ou de ses dirigeants, ont été retracés et ne font ressortir aucune trace de pratique frauduleuse mais appellent à plus de lisibilité.

Sur la comptabilité du Groupe

A travers leurs travaux, les cabinets d’auditeurs indépendants n’ont pas relevé d’éléments de nature à remettre en cause la sincérité de la comptabilité du Groupe.

La revue approfondie des informations financières communiquées par la Société sur son niveau de croissance, sur ses taux de marges et ses flux de trésorerie en normes IFRS n’a fait ressortir aucune anomalie. Il en est de même pour l’ensemble des sujets qui faisaient l’objet d’allégations spécifiques, en particulier le niveau et la nature des dettes bancaires, du traitement comptable et du niveau des factures à établir, des coûts de développement logiciel, des badwills et du résultat non opérationnel.

Le périmètre de consolidation du Groupe a également fait l’objet d’analyses et la comptabilisation des principales opérations d’acquisition selon les normes IFRS a été validée, tout comme la nature et le traitement comptable des contrats d’outsourcing signés en Italie et en Belgique. Sur l’analyse des prises de participations minoritaires du Groupe, il ressort que Worldlink, filiale dans laquelle le Groupe a augmenté sa participation de 20% en 2019 à 100% le 1er décembre 2020, et Autronic, filiale dans laquelle le Groupe a abaissé sa participation en 2018 avant de la porter à 100% en octobre 2019, auraient pu être consolidées par intégration globale plus tôt. L’impact sur les comptes du Groupe aurait été limité. Ces deux filiales sont consolidées, Worldlink depuis décembre 2020 et Autronic depuis octobre 2019.

Poursuite et accélération de la transformation du Groupe engagée en 2019

Confirmant l’intégrité de la Société et de ses dirigeants, les auditeurs indépendants ont par ailleurs souligné la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité.

Le Conseil de Surveillance a invité Solutions 30 à poursuivre les actions de renforcement des processus de gouvernance, gestion des risques et contrôles au sein de la Société. C’est un travail que le Groupe a engagé depuis 2019 et qu’il entend poursuivre et accélérer en travaillant sur 5 axes fondamentaux :

Renforcement du contrôle des risques et de la conformité

Renforcement de la gouvernance et des instances dirigeantes

Simplification et lisibilité de l’organisation

Renforcement des procédures de sélection des partenaires et de contrôle des opérations avec les parties liées

Renforcement des engagements liés à la responsabilité sociétale de l’entreprise

La nomination de Robert Ziegler au Directoire (cf. communiqué de nomination) permettra d’accélérer ces évolutions avec le lancement d’une nouvelle étape de sa transformation qui sera présentée à l’occasion de la publication des résultats annuels.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contact

Analystes/investisseurs Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com



Presse - Image 7 : Leslie Jung | Tél : +44 7818 641803 | ljung@image7.fr

Flore Larger | Tél : +336 33 13 41 50 | flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier | Tél : +336 78 37 27 60 | clebarbier@image7.fr







1 Cf. communiqué de presse du 1er avril « Robert Ziegler rejoint le Directoire de Solutions 30, en qualité de Chief Transformation Officer »





Pièce jointe