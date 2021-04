ROBERT ZIEGLER REJOINT LE DIRECTOIRE DE SOLUTIONS 30, EN QUALITE DE CHIEF TRANSFORMATION OFFICER

English French

Solutions 30 annonce l’arrivée de Robert Ziegler en qualité de Chief Transformation Officer, membre du Directoire. Sa nomination, avec effet immédiat, a été approuvée par le Conseil de Surveillance du Groupe. Robert Ziegler aura pour mission d’accélérer la mutation et la structuration du Groupe en cohérence avec ses ambitions de croissance.

Robert Ziegler a passé 18 ans chez AT Kearney. Au cours de cette période, il a participé à plusieurs projets d’envergure dans les infrastructures de transport et logistique, avant de devenir Associé et Managing Director en charge de la practice Infrastructures et Transport au niveau européen. Il a également fondé le bureau d'AT Kearney pour le Moyen-Orient à Dubaï, où il a passé cinq ans et construit une activité qui a contribué au développement des infrastructures dans la région. Il rejoint ensuite le groupe DHL International en 2015 en tant que Chief Operating Officer de la division Freight, responsable d’un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros avec plus de 40 millions d’envois par an dans plus de 40 pays. A l’origine de plusieurs initiatives ayant permis d’améliorer durablement l’activité sur le plan opérationnel et de développer de nouvelles activités, notamment entre la Chine et l’Europe, il est nommé Chief Executive Officer UK et Benelux, pour redresser l’activité anglaise qu’il a transformée en profondeur en six mois, et accroître la profitabilité du Groupe au Benelux. En 2019, il est nommé Chief Executive Officer de Warberer’s International, acteur majeur du transport terrestre en Europe.

De nationalité allemande, Robert Ziegler est diplômé de l’ESCP. Il parle couramment allemand, anglais, français et italien.

L’arrivée de Robert Ziegler reflète la volonté du Groupe d’adopter les meilleures pratiques de place pour renforcer ses fondamentaux et continuer de capter durablement la croissance soutenue de ses marchés. Cette annonce intervient alors que le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires se rapproche, dans un environnement qui reste particulièrement dynamique pour Solutions 30 en ce début d’exercice.

Le Directoire de Solutions 30 est désormais composé de six membres :

Gianbeppi Fortis, Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer

Amaury Boilot, Chief Financial Officer

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer

Franck D’Aloia, Chief Operations Officer in charge of Integrations

Joao Martinho, Chief Operations Officer in charge of Performance

Robert Ziegler, Chief Transformation Officer

Robert Ziegler animera le Comité Exécutif Groupe, auquel participent également les membres du Directoire, et qui porte la responsabilité du fonctionnement opérationnel de l’entreprise.

Photo haute résolution disponible sur demande

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contact

Analystes/investisseurs Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com



Presse - Image 7 : Leslie Jung | Tél : +44 7818 641803 | ljung@image7.fr

Flore Larger | Tél : +336 33 13 41 50 | flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier | Tél : +336 78 37 27 60 | clebarbier@image7.fr

Pièce jointe