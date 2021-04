Talenom siirtyi onnistuneiden testien myötä pankkipalveluissa tuotantoon ja aloittaa pankkitilien ja -korttien asiakaskäyttöönotot TiliJaskassa

Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 1.4.2021 kello 9.00

Talenom on ottanut pankkipalvelunsa onnistuneesti ensimmäisten asiakkaiden käyttöön. Pankkipalvelut sisältävät sekä fyysisen että virtuaalisen maksukortin, IBAN-tilin, SEPA-maksut ja sähköiset, kirjanpitoon integroidut tiliotteet. Talenom ilmoitti Q3/2020-tulosjulkistuksen yhteydessä laajentavansa pankkipalveluihin täydentäen tavoiteaikatauluaan myöhemmin pääomamarkkinapäivillä. Pankkipalveluiden käyttöönotto on edennyt ennakoidun aikataulun mukaisesti.

"Siirrymme nyt päivitetyn vision osalta erittäin jännittävään uuteen vaiheeseen. Laajentuminen pankkipalveluihin on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti, ja pidämme uutta tuotekokonaisuutta erittäin potentiaalisena. Kykenemme olemaan monella tavalla kilpailukykyinen uusi haastaja pk-yrityksen pankkipalveluissa. Lupaamme pankkitilin yrityksen käyttöön minuuteissa ja säästöä pankkipalvelumaksuihin jopa yli 50 prosenttia, ", sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Onnistuneen tuotantoon siirtymisen myötä yhtiö aloittaa pankkipalveluiden asiakaskäyttöönotot pienasiakkaille suunnatussa TiliJaska-palvelussa.

"Vuonna 2019 alkanut työrupeama pankkitilien ja -korttien saattamiseksi Talenomin ja TiliJaskan asiakkaille on käsittämätöntä kyllä saatu tavoiteaikataulussa ensimmäiseksi kokonaiseksi julkaistavaksi tuotteeksi. Pankkeja ei Suomessa ole montaa, eikä varsinkaan suoraan pienyrityksiin keskittynyttä. Olen erittäin ylpeä, että olemme onnistuneet rakentamaan ratkaisun, jossa yrittäjä saa minuuteissa auki järkevästi hinnoitellun ja loppuun asti kirjanpitojärjestelmään integroidun pankkitilin, jonka operoinnin voi aloittaa välittömästi. Minulle ja usealle ystävälleni tämä on siistein, haastavin ja monimutkaisin hanke, jota olemme koskaan saaneet tehdä", sanoo TiliJaskan liiketoimintajohtaja Miikka Hätälä.

Pankkipalvelut pyritään saamaan laajasti Talenomin nykyasiakkaiden käyttöön myöhemmin vuoden 2021 aikana. Talenom avaa nykyasiakkailleen jonotuslistan, josta yritysten käyttöönottoja tullaan toteuttamaan hallitusti: https://www.talenom.fi/pankkitili .

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

