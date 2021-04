Storaktionærmeddelelse i henhold til lov om kapitalmarkedsloven § 38

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2021 – 1. ARPIL 2021

I henhold til kapitalmarkedsloven § 38(1) skal Royal Unibrew A/S herved offentliggøre, at selskabet har modtaget meddelelse fra BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK om, at der den 31. marts 2021 indtrådte en ændring i BlackRock, Inc.’s indirekte beholdning af aktier i Royal Unibrew.

BlackRock, Inc. besidder herefter indirekte via flere datterselskaber i alt 9,90% af aktiekapitalen og stemme­ret­tig­he­derne i Royal Unibrew A/S, hvor 9,90% er knyttet til aktier i selskabet og 0,0% er knyttet til finansielle instrumenter baseret på selskabets aktier.

Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:

CFO Lars Vestergaard, tlf. (+45) 30 93 18 08

