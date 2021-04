Vertex lance Indirect Tax Accelerator pour Oracle Fusion Cloud ERP

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 01 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ :VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale et membre d'Oracle PartnerNetwork (OPN), lance Vertex® Indirect Tax Accelerator pour Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) . Cette solution est hébergée sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) afin de prendre en charge la gestion fiscale avancée dans le monde entier. Tandis que de plus en plus d'entreprises transfèrent des applications technologiques vers le cloud, Vertex continue de fournir des offres SaaS intégrées pour gérer la fiscalité et accélérer la croissance mondiale.



L'accélérateur Vertex rationalise les tâches précédemment manuelles et fournit aux clients des ajustements plus rapides et plus précis des données et des configurations fiscales afin d'aider les entreprises à réaliser des acquisitions, à lancer de nouveaux produits et à se développer dans de nouvelles régions. Vertex Accelerator fournit également des données de transaction plus granulaires, entraînant une détermination de la taxe plus précise pour les entreprises calculant la taxe de vente et d'utilisation et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux États-Unis.

« Notre engagement envers OCI et l'introduction de l'accélérateur Vertex traduisent l'évolution naturelle de notre partenariat de 25 ans avec Oracle, permettant à Vertex de différencier davantage ses offres et de soutenir un ensemble diversifié d'exigences des clients », a déclaré Chris Jones, directeur des revenus chez Vertex. « Oracle apporte les performances et la sécurité à l'échelle de l'entreprise dont nos clients ont besoin pour gérer la complexité fiscale mondiale et développer leurs activités en toute confiance. »

Optimisé par Oracle Cloud, l'accélérateur Vertex fournit aux clients Oracle Cloud ERP une disponibilité élevée et un équilibrage des charges permettant de gérer les charges de travail d'entreprise les plus exigeantes, ainsi qu'une évolutivité visant à soutenir l'expansion mondiale. Powered by Oracle Cloud Expertise apporte son soutien aux membres d'OPN avec des solutions fonctionnant sur Oracle Cloud. Pour les partenaires bénéficiant de Powered by Oracle Cloud Expertise, cette performance apporte aux clients l'assurance que l'application du partenaire est prise en charge par la SLA Infrastructure Cloud d'Oracle , permettant un accès et un contrôle complets de leurs services d'infrastructure cloud, ainsi que des performances constantes.

Vertex® Indirect Tax Accelerator pour Oracle Cloud ERP est disponible sur Oracle Cloud Marketplace , où les clients peuvent trouver les meilleures solutions commerciales pour leur entreprise parmi les applications et les services disponibles. Pour plus d'informations sur le Vertex® Indirect Tax Accelerator pour Oracle Cloud ERP, cliquez ici .

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le cloud et de générer de meilleurs résultats commerciaux pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires d'interagir avec Oracle grâce à un ou plusieurs produits alignés sur la manière dont ils interviennent sur le marché : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services basés sur ou intégrés à Oracle Cloud ; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud ; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud ; et la licence et le matériel pour les partenaires qui construisent, entretiennent ou vendent des licences logicielles ou des produits matériels Oracle. Les clients peuvent accélérer leurs objectifs commerciaux avec des partenaires OPN qui sont devenus experts dans une famille de produits ou un service cloud. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/partnernetwork

Les marques commerciales

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Source : Vertex, Inc.

Contact auprès de la Société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ankit Hira ou Ed Yuen

Solebury Trout pour Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

610.312.2890

Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act (Loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.