Nexans : NEXANS REMPORTE AUPRÈS DE LA RATP UN CONTRAT MAJEUR DE MODERNISATION DES RÉSEAUX PARISIENS DE MÉTRO

NEXANS REMPORTE AUPRÈS DE LA RATP UN CONTRAT MAJEUR DE MODERNISATION DES RÉSEAUX PARISIENS DE MÉTRO

Dans le cadre d’un contrat de deux ans, Nexans fournira à la RATP environ 4 800 km de câbles ferroviaires destinés aux infrastructures et aux installations à bord du matériel roulant, pour des projets parmi lesquels le Grand Paris Express.



Les services logistiques intégrés et le support assuré par le centre logistique Nexans à Nanterre ont représenté un facteur clé pour la RATP.

Paris, le 1er avril 2021 – Nexans a étendu son partenariat à long terme avec la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en remportant auprès de cette dernière un contrat de deux ans portant sur la fourniture de câbles ferroviaires spécialisés et de services logistiques destinés à renforcer la sécurité incendie, la fiabilité et les performances des réseaux de métro et de tramway de l’agglomération. Le contrat prévoit au total la pose d’environ 4 800 km de câbles Nexans dans des tunnels ainsi qu’à bord de matériel roulant dans la région Île-de-France, notamment dans le cadre du prestigieux projet Grand Paris Express.

Dans le cadre de ce contrat, Nexans fournira à la RATP l’ensemble des câbles destinés aux infrastructures du réseau parisien : câbles de contrôle-commande, moyenne tension et signalisation, mais aussi une gamme de câbles sécurité K20. Cette gamme a été spécialement conçue pour améliorer la durée de vie des câbles et le niveau de sécurité dans les tunnels. En effet les contraintes de tout type (mécaniques, physiques…) subies dans les tunnels ont été prises en compte dans la conception des câbles afin de maintenir leur fiabilité dans le temps. De plus, en cas d’incendie, leurs propriétés au feu sans halogène et non propagateur de la flamme assurent une faible toxicité et réduisent les émissions de fumées et de gaz toxiques. Ces propriétés facilitent les conditions d’évacuation et maintiennent la continuité des circuits électriques et de transmission de données pendant un incendie, facilitant les interventions des pompiers et des secouristes. Tous les câbles fournis à la RATP sont certifiés selon la nouvelle réglementation européenne RPC (Règlement Produits de Construction), pour les Euro classes recommandées.

Allant de la basse tension (170 V) à la moyenne tension (20 kV), les câbles destinés à la RATP seront fabriqués principalement par l’usine Nexans de Mehun-sur-Yèvre (Cher) ainsi que d’autres sites répartis à travers l’Europe. Ils seront entreposés sur nos sites de production et au Centre logistique du Groupe à Nanterre (Hauts-de-Seine), prêts à être livrés rapidement sur les chantiers de la RATP.

L’approche de Nexans en matière de logistique est un aspect essentiel du contrat, comme l’explique Olivier Gestin, Acheteur de la RATP. « Le Centre logistique Nexans à Nanterre est non seulement l’atout principal nous assurant le respect des délais d’approvisionnement imposés (la RATP exige environ 2 semaines entre la demande de fabrication et l’arrivée sur site pour les câbles les plus stratégiques), mais également l’une des forces mises en œuvre pour nous fournir une solution intégrant totalement le service et le support. Cela englobe des prévisions précises des besoins de chaque projet, la gestion des niveaux de stock ou encore la coupe des câbles à la bonne longueur et leur livraison sur nos chantiers en cours. »

« C’est là un contrat d’une importance majeure qui vient renforcer notre statut de principal fournisseur de câbles pour les projets en cours de la RATP », commente Jean-Luc Mastrot, Responsable Grand Compte RATP pour Nexans. « Ce contrat s’inscrit dans un partenariat de longue date qui témoigne de la qualité éprouvée de nos câbles, de notre engagement à bien cerner le métier de la RATP et de notre offre flexible de solutions aussi bien techniques que commerciales pour répondre à ses besoins spécifiques. En outre, nous sommes particulièrement heureux de voir nos câbles jouer également un rôle clé dans le projet du Grand Paris Express, qui va constituer une vaste extension du réseau ferré de la capitale. »





À propos de Nexans

Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier l'avenir. Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard.

Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes. Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030 et a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

