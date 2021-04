BOREO OYJ Pörssitiedote 1.4.2021 klo 11:00

Boreo ostaa Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy:n sekä Teitteam Oy:n ja vahvistaa konsernialustaa logistiikkatoiminnoissa

Boreo Oyj on allekirjoittanut 1.4.2021 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy:n ja Teitteam Oy:n (”Yhtiöt”) koko osakekannan Yhtiöiden toimitusjohtajalta ja omistajalta Mika Erkkilältä ja Teitteam Oy:n vähemmistöomistajalta. Mika Erkkilä jatkaa kaupan jälkeen Yhtiöiden toimitusjohtajana.

”Yritysosto vahvistaa logistiikan osaamista konsernissa, mahdollistaa toimintojemme kehittämistä operatiivisen tehokkuuden strategian mukaisesti ja antaa mahdollisuuden täydentää muiden liiketoimintojemme palvelutarjontaa. On ilo toivottaa Yhtiöiden henkilöstö tervetulleeksi konserniimme ja odotan innolla liiketoiminnan kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa” sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

ESKP on vuonna 2010 perustettu Suomessa ja Baltian maissa toimiva aikataulutettuihin jakelu- ja runkokuljetuksiin erikoistunut kuljetusliike. Yhtiöt työllistävät 25 henkilöä ja niiden toiminnot sijaitsevat Tuusulassa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli arviolta noin 3,9 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,2 miljoonaa euroa.

Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 4,2 miljoonaa euroa ja velaton kauppahinta (yritysarvo) on noin 3,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla Boreo Oyj:n 12 500 osakkeen suuruinen suunnattu osakeanti Mika Erkkilälle. Boreo rahoittaa käteiskauppahinnan maksun velkarahoituksella ja konsernin likvideillä varoilla.

Uusien liikkeellelaskettavien osakkeiden lukumäärä on 12 500 kappaletta ja niiden merkintähinta, perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 29.3.2021 saakka, on 32,04 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,48 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 593 500. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on yrityskaupan rahoittaminen ja konsernin liiketoimintojen strateginen kehittäminen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.4.2021 alkavan viikon aikana perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhden pankkipäivän kuluessa osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Kauppa toteutui 1.4.2021. Boreo konsolidoi Yhtiöt 1.4.2021 alkaen ja Yhtiöt raportoidaan ’Muissa toiminnoissa’.

Vantaalla, 1. päivänä huhtikuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Etelä-Suomen Kuriiripalvelut Oy:n ja Teitteam Oy:n yhteenlasketut illustratiiviset avainluvut1

2020 2019 2018 Liikevaihto, EURm 3,9 3,7 3,1 Käyttökate, EURm 1,2 0,8 0,9 Käyttökate, % 29,8 21,0 29,1 Taseen loppusumma, EURm 2,4 1,9 1,8 Oma pääoma, EURm 2,0 1,5 1,5 Nettovelka, EURm -1,0 -0,6 -0,7

[1] Avainluvut suomalaisten kirjanpitostandardien (FAS) mukaisesti ilman keskinäisiä eliminointeja – ESKP:n tilikausi päättyy 31.12. ja Teitteam Oy:n 31.3.

