10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 1.4.2021 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

TULOSVAROITUS: AFARAK GROUP ON ARVIOINUT UUDELLEEN ARVONALENTUMISTESTAUSTA

Tilipäätöstiedotteen julkaisemisen 26.2.2021 jälkeen hallitus on arvioinut uudelleen arvonalentumistestausta ja päättänyt 8,9 miljoonan euron suuruisesta ylimääräisestä arvonalentumisesta Afarak Group Oyj:n 31.3.2021 tilinpäätöksessä julkaistuun Etelä-Afrikan kaivosliiketoimintaansa. Lisäksi kirjattiin 0,9 miljoonan euron suuruinen varaus riidanalaisesta verosaatavasta.

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

