Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Abtech

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Abtech

Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i den brittiska bolagsgruppen Abtech bestående av Abtech Safety Ltd, Outreach Organisation Ltd och Outreach Rescue Medic Skills Ltd.

Abtech är en ledande leverantör av personlig fallskydds- och räddningsutrustning i Storbritannien som även tillhandahåller avancerade utbildningar riktade till både industriella användare och räddningspersonal. Abtech grundades 1991 och har sitt säte i Flintshire, UK. Bolagsgruppen omsätter cirka 3,7 MGBP per år med god lönsamhet.

"Abtechs starka position i Storbritannien och djupa produktkunskap och långa erfarenhet inom säkert arbete på hög höjd, i trånga utrymmen, liksom i och runt vatten, kompletterar väl verksamheten inom Cresto Group”, säger Fredrik Valentin, divisionschef Workplace Safety.

”Vi ser mycket fram emot att få komma in i Bergman & Beving och Cresto Group, och tillsammans driva utveckling inom säkert höghöjdsarbete och räddning”, säger majoritetssäljaren Ian Jones. ”Abtechs verksamhet och kultur passar bra med Bergman & Bevings affärsmodell där entreprenörsledda bolag kan fortsätta utvecklas med aktivt stöd från en stark ägare.”

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 april 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 12:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken, cirka 1 000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

