Clever Leaves expande sua presença no Brasil e no Peru, por meio da parceria com a Verdemed

Parceria estabelecida entre a Clever Leaves e a maior empresa latino-americana levará produtos certificados de acordo com as normas da EU-GMP1 e do INVIMA2 ao Brasil e ao Peru

NOVA YORK, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR) (a “Clever Leaves” ou a “Companhia”), uma das principais operadoras multinacionais e produtoras licenciadas de canabinoides de grau farmacêutico do mundo, anunciou hoje o acordo realizado com a Verdemed Holdings Inc. (“Verdemed”), empresa latino-americana de cannabis farmacêutica, com sede em Toronto, Canadá, para fornecer produtos finais de CDB nos mercados do Brasil e Peru. O portfólio inicial de produtos inclui formulações finais de soluções orais, com concentrações diferentes, usadas para indicações diferentes.



A Verdemed fornece produtos de cannabis no Brasil, de acordo com o programa de uso compassivo, e já apresentou pedidos para registrar produtos finais, tanto no Brasil quanto no Peru. Os produtos fabricados por meio da parceria serão registados como produtos farmacêuticos, comercializados em canais de distribuição, tais como farmácias e drogarias.

Para Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves, “a Verdemed é um dos principais players do mercado brasileiro, com acesso aos pacientes, e atualmente ocupa posição favorável para lidar com os impasses regulatórios significativos, existentes no Brasil e no Peru. Esta parceria permite o crescimento da presença da Clever Leaves em um dos maiores mercados da América do Sul”. “Temos o compromisso de aumentar o acesso a milhões de pacientes nos mercados do Brasil e do Peru, ambos em franca expansão, os quais em breve terão acesso aos produtos de alta qualidade que fabricamos, graças à rede da Verdemed.”

“A parceria com a Clever Leaves está alinhada à missão da Verdemed, de oferecer os melhores produtos canabinoides a todos os latino-americanos,” afirmou José Bacellar, CEO da Verdemed. “Os produtos da Clever Leaves atendem a todas as exigências regulatórias e às normas de qualidade de cada um de nossos mercados principais, e o fato de serem certificados pela EU GMP e pelo INVIMA garante ainda mais destaque aos produtos, trazendo mais valor aos pacientes.”

O mercado brasileiro e o peruano estão em expansão, e estima-se que a base de usuários brasileiros de cannabis medicinal possa chegar a cerca de 3 milhões de pessoas, nos próximos anos. De acordo com a empresa de consultoria Prohibition Partners, estima-se que o valor do mercado peruano de cannabis medicinal, cuja população é de 32 milhões de pessoas, é de aproximadamente USD 100 milhões. Em setembro de 2020, mais de 8.000 pacientes já haviam sido registrados no DIGEMID, o banco de dados da autoridade regulatória de drogas e medicamentos do Peru.

Sobre a Verdemed Holdings Inc.

A Verdemed oferece fármacos à base de canabinoides de maneira acessível a médicos e pacientes na América Latina, em todos os países, em todas as jurisdições nas quais a venda de cannabis medicinal foi legalmente autorizada. O foco inicial da empresa é a formulação de farmacêuticos canabinoides, atualmente disponíveis no Canadá, na Europa e nos EUA.

A Verdemed estabeleceu laboratórios farmacêuticos próprios para a importação de substâncias ativas controladas no Brasil e no Peru, os quais estão registrados em cumprimento das normas da ANVISA e DIGEMID, em relação aos produtos derivados da cannabis. Seu objetivo é escalar parcerias estratégias exclusivas na cadeia de produção, com prestadores de API certificados de acordo com as GMPs, para viabilizar a produção industrial de formulações de óleo CBD de grau farmacêutico.

________________________________

1 EU-GMP – European Medicines Agency Good Manufacturing Practices – Boas Práticas de Fabricação da Agência Européia de Medicamentos.

2 INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos da Colômbia.

Sobre a Clever Leaves Holdings Inc.

A Clever Leaves é uma empresa multinacional de cannabis, com foco no cultivo ecologicamente sustentável, de larga escala, e na industrialização de grau farmacêutico, como pilares de sua atuação global no mercado da cannabis. Com operações e investimentos nos EUA, Canadá, Alemanha e em Portugal, a Clever Leaves estabeleceu uma rede de distribuição eficiente e presença global, com base na eficiência de capital e no rápido crescimento. O objetivo da Clever Leaves é ser uma das principais empresas mundiais de cannabis, reconhecida por seus princípios, seus colaboradores e desempenho, e em apoio à busca por mais saúde, em todo o mundo. A Clever Leaves recebeu diversas certificações internacionais, as quais permitiram o aumento de sua capacidade de vendas e exportação, a partir de duas operações na Colômbia, incluindo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação da União Europeia (EU GMP), a Certificação de Boas Práticas de Fabricação do Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos da Colômbia (INVIMA) e a Certificação de Boas Práticas Agriculturais e de Coleta (GACP). A Clever Leaves recebeu a licença de funcionamento, em Portugal, da INFARMED – órgão regulatório da saúde –, de acordo com a qual a Clever Leaves pode cultivar, importar e exportar flores secas para fins medicinais e de pesquisa. Além disso, a operação em Portugal foi certificada em cumprimento das GACP e IMC-GAP.

Para mais informações, acesse o site https://cleverleaves.com/en/home/ e siga o nosso perfil no LinkedIn.

Declarações acerca de eventos futuros

Este comunicado à imprensa inclui determinadas declarações que não constituem fatos históricos, mas declarações acerca de eventos futuros (“forward-looking statements”) para os fins das disposições da Reforma da Lei de Conflitos de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). As declarações acerca de eventos futuros, em geral, são acompanhadas por termos tais como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “futuro”, “pretender”, “possível”, “perspectiva”, “planejar”, “projetar”, “potencial”, “projetado”, “buscar”, “parecer”, “deverá”, “poderá”, e expressões semelhantes (ou as versões negativas de tais termos ou expressões) que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras, ou que não são declarações referentes a fatos históricos.

Tais declarações acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das respectivas declarações. Os fatores que podem causar tais diferenças incluem, entre outros, expectativas com relação ao desempenho operacional e financeiro e crescimento futuro, incluindo se ou quando a Clever Leaves se tornará lucrativa; a capacidade da Clever Leaves de executar seus planos e estratégia de negócios e de receber autorizações regulatórias; possíveis processos e conflitos; condições econômicas globais; eventos geopolíticos, desastres naturais, casos fortuitos e pandemias, incluindo, entre outros, as interrupções econômicas e operacionais e demais efeitos decorrentes da COVID-19; as exigências regulatórias e suas respectivas alterações; acesso a qualquer financiamento adicional; a demanda por produtos da Clever Leaves e a capacidade da Clever Leaves de atender à demanda por seus produtos e negociar acordos com clientes novos e existentes; o desenvolvimento de aprimoramentos e formulações de produtos com valor comercial e apelo; as condições climáticas e agrícolas e seu impacto nos planos de cultivo e de construção. Esta lista de fatores não tem caráter exclusivo. Os documento mais recentes protocolados pela Clever Leaves junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contêm mais informações sobre alguns destes e outros fatores de risco. Todas as declarações subsequentes acerca de eventos futuros, sejam verbais ou por escrito, relativas à Clever Leaves e atribuíveis à Clever Leaves ou a qualquer pessoa agindo em seu nome, são expressamente qualificadas, em sua totalidade, pelos avisos previstos acima. Os leitores são advertidos a não confiar indevidamente em quaisquer declarações acerca de eventos futuros, as quais são válidas exclusivamente em relação à data na qual são prestadas. A Clever Leaves isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações acerca de eventos futuros contidas neste documento, para refletir qualquer mudança em suas expectativas referentes a tais declarações ou a qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias que constituem a base de quaisquer tais declarações.

Clever Leaves – Assessoria de Imprensa:

McKenna Miller

KCSA Strategic Communications

+1347-487-6197

mmiller@kcsa.com

Diana Sigüenza

Diretora de Comunicação Estratégica

+57310-236-8830

Diana.siguenza@cleverleaves.com