La Banque Laurentienne annonce la nomination d’un chef des Services bancaires aux particuliers et d’un président, Marché du Québec

MONTRÉAL, 01 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne a annoncé aujourd'hui deux nominations clés à la haute direction pour soutenir la nouvelle orientation stratégique de la Banque qui met l'accent sur le développement d'une culture « centrée sur le client », sur l'adoption d'un état d'esprit agile et novateur, ainsi que sur la mobilisation et la responsabilisation de ses employés à travailler comme « une seule équipe ».



Karine Abgrall-Teslyk se joint à la Banque en tant que vice-présidente exécutive et chef des Services bancaires aux particuliers. Cette nomination fait suite à la décision annoncée par la Banque l'an dernier de scinder les services bancaires aux entreprises et aux particuliers en deux unités opérationnelles distinctes afin de favoriser leur réussite respective. Dans ce nouveau rôle, Mme Abgrall-Teslyk dirigera l’orientation « une seule équipe » de la Banque Laurentienne en matière de services bancaires aux particuliers, qui comprend le réseau de succursales du Québec, les services bancaires numériques et B2B Banque.

Mme Abgrall-Teslyk possède 25 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, ayant débuté comme caissière à la Banque Laurentienne à Montréal, alors qu’elle était étudiante. Son expérience comprend les services aux particuliers, la stratégie de transformation, l'efficacité des ventes, les services bancaires commerciaux et la gestion de patrimoine.

Avant de se joindre à la Banque Laurentienne, Mme Abgrall-Teslyk a occupé le poste de vice-présidente régionale à la Banque Scotia, où elle a dirigé l'une de ses plus grandes équipes, laquelle a enregistré une des plus fortes croissances de parts de marché régionales en 2020. Elle a également développé les activités numériques de Scotia iTRADE en mettant en place une culture axée sur le client et un état d'esprit agile. Elle avait auparavant occupé un poste de vice-présidente de district pour la région du Québec et de l'est de l'Ontario. Mme Abgrall-Teslyk a passé la majeure partie de sa carrière au Québec, à la Banque Royale, gravissant les échelons et occupant des postes de plus en plus importants. Elle a conçu et mis en œuvre des programmes de transformation d’envergure dans les deux institutions financières. Mme Abgrall-Teslyk est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un MBA de HEC Montréal.

« Nous sommes extrêmement privilégiés d'attirer des talents remarquables au sein de la direction et de toute l'équipe de la Banque Laurentienne. L'étendue de l'expérience de Karine et ses accomplissements impressionnants nous aideront à mener à bien notre stratégie centrée sur le client en plaçant le client au centre de tout ce que nous faisons, en simplifiant les processus de bout en bout et en s’appropriant véritablement l'expérience client », a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction.

En reconnaissance des profondes racines historiques de la Banque Laurentienne au Québec et de l’importance du Québec pour l'avenir de la Banque, Éric Provost a été nommé au poste nouvellement créé de président, Marché du Québec. M. Provost sera le principal lieutenant de la présidente et chef de la direction dans ce marché et la conseillera sur les moyens d'accroître la présence et la part de marché de la Banque au Québec. En plus de ce nouveau rôle, M. Provost conservera ses responsabilités actuelles de vice-président exécutif et chef des Services aux entreprises.

« Éric est particulièrement qualifié pour assumer le nouveau rôle de président, Marché du Québec. Il possède une connaissance approfondie de l'histoire et des racines de la Banque. C'est un leader qui a fait ses preuves et j'ai toute confiance qu’il continuera à gérer habilement nos activités du secteur des Services aux entreprises qui possède une proposition de valeur unique et présente de solides perspectives de croissance au Québec, au Canada et aux États-Unis », a jouté Mme Llewellyn.

La nomination de Mme Abgrall-Teslyk est en vigueur à compter du 12 avril 2021 et les responsabilités supplémentaires de M. Provost prennent effet le 1er avril 2021.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 29,2 milliards $.

Renseignements :

Fabrice Tremblay

fabrice.tremblay@blcgf.ca

Bur.: 514 284-4500, poste 40020

Cell.: 438 989-6070