Faites en sorte que nos routes soient sécuritaires durant le congé de Pâques – prévoyez un retour tout en sobriété

OAKVILLE, Ontario, 01 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La longue fin de semaine de Pâques arrive dans quelques jours et MADD Canada demande à chacun de faire en sorte que le réseau routier soit sécuritaire pour tous en conduisant de façon sobre et sécuritaire, ou en prévoyant un moyen sobre de rentrer à la maison, si on a l’intention de consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.



« Avec le doux printemps et la longue fin de semaine qui arrivent, davantage de Canadiens seront sur la route durant le congé de la fête de Pâques, a expliqué la présidente nationale de MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock. Nous demandons à tous les Canadiens de faire leur part pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies. »



Vous pouvez prévenir la conduite avec capacités affaiblies, ainsi que les morts et les blessures tragiques qui en découlent, en suivant ces consignes toutes simples :

ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Organisez-vous d’avance pour avoir un moyen sobre de rentrer à la maison — faites appel à Uber, prenez un taxi ou le transport collectif ou choisissez un conducteur désigné;

n’acceptez jamais d’être reconduit par une personne dont les capacités sont affaiblies;

appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Uber — le Transport désigné officiel de MADD Canada — vous offre une option géniale et fiable pour rentrer à la maison de vos célébrations en toute sécurité en un seul clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.