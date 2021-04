project44 intègre la prise de rendez-vous de SupplyStack pour une plus grande visibilité dans l'entrepôt

English French German

CHICAGO et ANTWERP, Belgique, 01 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44, le leader mondial de la visibilité de la Supply Chain, a annoncé aujourd'hui un nouveau développement dans son partenariat stratégique avec SupplyStack, un fabricant d'applications de gestion du transport basé en Belgique. Project44 inclura désormais la solution de prise de rendez-vous de SupplyStack dans son Visibility Operations Center™ (VOC), étendant la visibilité globale en temps réel de project44 au-delà de la route et donc dans les opérations d'entrepôt. Avec la prise de rendez-vous dans le VOC, project44 fournira également aux expéditeurs et aux fournisseurs de services logistiques des informations supplémentaires pour accroître leur productivité et réduire leurs coûts.



Time Slot Booking de project44, alimenté par SupplyStack, fournit une gestion dynamique de la prise de rendez-vous en combinant la visibilité en temps réel avec la programmation des quais.

Les gestionnaires de quais et les transporteurs bénéficieront d'un processus de sélection de prise de rendez-vous simplifié, éliminant le besoin de passer des appels ou de modifier les rendez-vous. Dorénavant les rendez-vous pourront être fixés automatiquement sur la base des calculs sophistiqués de l'heure d'arrivée prévue (ETA) de project44, et des notifications de reprogrammation seront automatiquement envoyées lorsque le rendez-vous initial n'est plus possible.

“Notre partenariat avec SupplyStack nous permet de connecter et d'optimiser une autre étape critique du cycle de livraison pour nos clients, en augmentant la productivité et en réduisant la possible « erreur humaine », a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. Cette intégration native est possible grâce à l'infrastructure API complète de SupplyStack et de project44, qui permet d'ajouter une série de fonctionnalités de premier ordre, telles que la réservation de rendez-vous, à notre produit tout en créant une expérience utilisateur attrayante."

Les rampes de chargement encombrées peuvent être frustrantes pour les opérateurs ainsi que pour les transporteurs et les conducteurs. La prise de rendez-vous permet de niveler ces pics tout au long de la journée. Alors que les solutions classiques de prise de rendez-vous se concentrent uniquement sur la programmation, les arrivées réelles des camions sont souvent affectées par une multitude de facteurs tels que les conditions météorologiques et les embouteillages. Les livraisons de camions non programmées entraînent des retards et peuvent mettre en péril les lignes de production ou les livraisons aux clients. L'intégration entre project44 et SupplyStack résout ce problème en fournissant une gestion dynamique des rendez-vous qui combine les ETA prédictifs, la capacité disponible et les paramètres des installations dans sa logique système.

"Aujourd'hui, de nombreux gestionnaires d'entrepôts travaillent dans l'inconnu, sans savoir notamment quand les camions arriveront", a déclaré Nick Poels, PDG de SupplyStack. La combinaison unique de l'application de prise de rendez-vous de SupplyStack et de la plateforme de visibilité en temps réel de project44 donne aux opérateurs d'entrepôt les informations dont ils ont besoin pour adapter au mieux leur planning et refléter les conditions réelles sur le terrain. Lorsqu'un camion est en retard, l'ETA du créneau de chargement correspondant devient rouge et alerte l'opérateur de l'entrepôt afin qu'il puisse échanger avec un conducteur arrivé en avance, offrant ainsi des économies de temps et de coûts importants."

Son approbation par les transporteurs joue un rôle crucial dans la mise en œuvre et l'exploitation réussie d'une solution de prise de rendez-vous. Vernon O'Donnell, directeur des produits et services chez p44, explique : "Les relations avec les transporteurs sont très importantes. Nous ne facturons pas le transporteur pour chaque rendez-vous réservé ou pour rejoindre le réseau de visibilité de project44. Sur le portail en libre-service, les transporteurs peuvent simplement réserver les rendez-vous disponibles à leur convenance. Nous avons été impressionnés par la frénésie de SupplyStack pour l'expérience utilisateur dans toutes ses applications de gestion du transport, et pas seulement pour la prise de rendez-vous. Conçu pour faciliter la vie des transporteurs et des expéditeurs, nous sommes impatients de voir nos clients profiter de ces avantages en temps réel, au moment où ils en ont besoin.

Sur project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée au monde pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. Elle connecte, automatise et offre une visibilité des processus de transport clés afin d’accélérer la fourniture d’informations et de réduire les délais de concrétisation de ces informations. En tirant parti de l’efficacité de la plateforme dans le cloud de project44, les organisations peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts, améliorer la performance d’expédition et offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle similaire à celle d’Amazon. En étant connectée à plus de 175 000 transporteurs dans le monde entier et en offrant une couverture complète pour tous les dispositifs ELD (appareils d’enregistrement électronique) et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et types d’expédition, tels que Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Truckload, Rail, Intermodal ou Ocean.

project44 s'est classé deuxième, derrière Amazon, dans le FreightWaves's 2020 Freight Tech 25, une liste des entreprises les plus innovantes du secteur du fret, et a reçu le 2020 SAP® Pinnacle Award en tant que Cloud Partner Integration of the Year.

Sur SupplyStack

Les applications modernes de gestion du transport de SupplyStack bouleversent le secteur du TMS, en donnant aux expéditeurs de toutes tailles la possibilité de redéfinir véritablement la façon dont ils gèrent le transport. La plateforme SaaS est conçue pour permettre aux professionnels de la logistique d'exceller dans leur travail, ce qui se traduit par une efficacité accrue, des réductions de coûts et l'amélioration du service et de l'expérience logistique globale envers leurs clients. Actuellement, de nombreux leaders du secteur, dont Sony, Umicore, DHL, Duracell et Atlas Copco, s'appuient sur les applications TM de SupplyStack pour gérer leurs flux logistiques et de transport au quotidien. www.supplystack.com.