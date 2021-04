Fasilitas BD3 CCS Mencapai Tonggak Sejarah 4 Juta Ton

German French Chinese (Simplified) Japanese Indonesian Spanish

Dibutuhkan keberanian untuk menjadi yang pertama. Kini, keberhasilan Fasilitas CCS Boundary Dam 3 (BD3) milik SaskPower untuk menangkap dan mencegah empat juta ton (4 Mt) CO 2 memasuki atmosfer, merupakan tonggak sejarah yang pantas dirayakan.



REGINA, Saskatchewan, April 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selain menghilangkan emisi dalam jumlah yang setara dengan penghentian operasional sekitar 865.000 mobil di jalanan selama satu tahuni, mitigasi karbon ini juga memiliki manfaat dan dampak skala besar berkat kegigihan dalam pembelajaran serta kemajuan berbasis aplikasi.

Kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari tim CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) untuk memajukan penggunaan penangkapan dan penyimpanan karbon/CCS berskala besar sebagai sarana mengurangi gas rumah kaca secara signifikan di seluruh dunia. Pekerjaan ini sangat unik karena kami melakukannya dengan berbagi pengalaman dan menyerap pengetahuan seiring kemajuan di sepanjang kurva pembelajaran. Sasaran kami adalah memastikan bahwa semua anggota tim merasa yakin dengan keahliannya agar menjadi dasar yang kuat dan andal untuk memulai.

Kisah CCS di BD3 adalah salah satu kemajuan signifikan yang menginspirasi berbagai inisiatif CCS di masa depan. Performa penangkapan karbon BD3 terus mengalami peningkatan dan menunjukkan penerapan CCS di dunia nyata untuk mengurangi emisi dalam sektor energi dan industri secara substansial.

Dengan pengalaman yang didapatkan melalui desain, konstruksi, pengoperasian, dan peningkatan berikutnya pada Fasilitas BD3 CCS, Knowledge Centre mengembangkan dua studi besar yang terus menjadi fokus utama dalam proses penangkapan emisi pasca-pembakaran di seluruh dunia. Berdasarkan hasil studi Shand CCS Feasibility Study (Shand Study, Nov 2018), biaya, risiko, serta efisiensi CCS semakin membaik, sehingga menjadi landasan bagi Lehigh CCS Feasibility Study , (direncanakan pada musim gugur 2021), untuk menerapkan kemajuan tersebut secara langsung dalam sektor semen.

Analisis data operasional harian kami, sejak fasilitas BD3 CCS mulai mengoperasikan penangkapan emisi pada Oktober 2014, baru-baru ini dipresentasikan ke seluruh dunia dalam konferensi IEA Greenhouse Gas R&D Programme GHGT-15 di bulan Maret 2021.ii Hasilnya sangat menjanjikan.

Seperti sebagian besar fasilitas “jenis pertama”, mungkin performa memiliki beberapa hambatan yang tidak diduga. Kami melakukan studi berbasis penerapan nyata untuk mengatasi berbagai tantangan spesifik bagi sistem penangkapan di Fasilitas BD3 CCS, dan mengambil sejumlah tindakan perbaikan guna meningkatkan performa, keandalan, serta ketersediaannya. Perbaikan tersebut juga dapat langsung diterapkan ke instalasi CCS berikutnya.

Kami sangat optimis karena peningkatan operasional sangat stabil meskipun jangka waktu begitu singkat. CCS adalah opsi yang berkelanjutan dan penting bagi beragam industri untuk memitigasi emisi CO 2 . Kita harus menerapkan manfaat dan memaksimalkan pengetahuan dari pembelajaran BD3 untuk mengidentifikasi sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang menjadi kunci guna mencapai serta mempertahankan performa yang optimal.

Evaluasi performa sangat penting karena teknologi CCS diharapkan akan diterapkan secara luas di berbagai sektor. Setiap tahun, optimalisasi Fasilitas BD3 CCS terus membantu menyempurnakan peningkatan dalam efisiensi performa dan biaya. Peningkatan performa menghasilkan landasan yang lebih kuat untuk proyek inovatif mendatang dengan menghemat biaya dan mengurangi risiko proyek, sekaligus meningkatkan prediktabilitas dan kepastian operasional.

Fasilitas BD3 CCS, berkat keberaniannya untuk menjadi yang pertama, telah membuka jalan menuju pengurangan modal dan biaya operasional secara signifikan, serta peningkatan efisiensi untuk penerapan CCS generasi berikutnya.

Brent Jacobs adalah Pemimpin Tim Teknik di International CCS Knowledge Centre yang memiliki keahlian untuk menangani langsung fasilitas BD3 CCS, serta merupakan penulis Shand CCS Feasibility Study dan Leigh CCS Feasibility Study.

Tentang International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): dengan mandat untuk memajukan pemahaman dan penerapan CCS berskala besar di seluruh dunia untuk mengurangi emisi GHG global, Knowledge Centre menyediakan panduan untuk menerapkan proyek CCS serta optimalisasi CCS berskala besar melalui pembelajaran mendasar dari Fasilitas CCS integrasi penuh Boundary Dam 3 dan studi menyeluruh CCS generasi ke-2 bernama Shand Study. Knowledge Centre didirikan oleh BHP dan SaskPower, serta telah beroperasi sejak tahun 2016 di bawah arahan sebuah dewan independen. Untuk info lebih lanjut: https://ccsknowledge.com/

Tentang Fasilitas Boundary Dam 3 SaskPower (BD3) CCS, adalah fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon/CCS yang terletak di pembangkit listrik tenaga batu bara dekat Estevan, Saskatchewan, Kanada, serta merupakan fasilitas dengan rangkaian lengkap dan terintegrasi penuh pertama di dunia. Klaster fasilitas dengan rangkaian lengkap ini ditempatkan di dekat fasilitas BD3 untuk menunjukkan demonstrasi dan pengoperasian CCS yang sudah andal dan aman. Pengalaman pengoperasian komersial yang komprehensif memberikan wawasan seputar teknologi dan kebutuhan lain yang tidak tersedia di tempat lain. Rangkaian lengkap pengoperasian terintegrasi meliputi: Fasilitas Penangkapan Karbon; Pemindahan ke Pembersihan Minyak yang Disempurnakan; Penyimpanan CO 2 di Aquistore; Fasilitas Pengujian Penangkapan Karbon; Fasilitas Riset Kontrol Emisi. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi: www.ccsknowledge.com

