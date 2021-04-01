BD3 CCS设施达到400万吨里程碑

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以下由专业工程师Brent Jacobs作出的评注是代表国际CCS知识中心发表的一项声明。



敢为人先需要勇气。现在，借助SaskPower的突破性Boundary Dam 3 CCS设施（BD3），已经捕获并阻止了400万吨（4Mt）二氧化碳进入大气，这是一个值得庆祝的里程碑。

萨斯喀彻温省里贾纳, April 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 减少的这个碳排放量不仅仅具有相当于吸收了约86.5万辆汽车上路行驶一年的排放量影响i，同时也凸显了学习和进步的价值和广泛影响。

我荣幸地成为国际CCS Knowledge Centre（知识中心）团队的一员，在这个中心，我们致力于促进大规模碳捕集与封存（CCS）的使用，以大幅度减少全球温室气体的排放。这项工作的独特之处在于，我们通过分享自己沿着学习曲线前进过程中取得的经验和获得的知识来做到这一点。我们的目标是确保其他人拥有专业知识的保证，这是他们在起步之前强大而可靠的专知基础。

BD3的CCS故事是未来CCS计划的重大进步和灵感之一。BD3的碳捕获性能继续改善并展示CCS的真实应用，以大幅降低能源和工业领域的排放。

借助BD3 CCS设施的设计、建造、运行和后续改进所获得的经验，知识中心开展了两项重要研究，继续处于全球燃烧后捕集过程的最前沿。 Shand CCS可行性研究 （Shand研究，2018年11月）显示了CCS项目成本、风险和效率的重大改善，并为 Leigh CCS可行性研究 （预计2021年秋季）的实施奠定了基础，该研究直接将这些进步应用于水泥行业。

我们对自BD3 CCS设施自2014年10月开始捕获运营以来每日运行数据的分析最近在2021年3月IEA温室气体研发计划GHGT-15会议上在世界舞台上得到了分享。ii取得的成果大有希望。

与大多数“同类首座”设施一样，可以预见会有意想不到的障碍对性能造成影响。这些基于实际应用的研究解决了BD3 CCS工厂捕获系统所遇到的特定挑战，以及为提高其性能、可靠性和可用性而采取的纠正措施。这些纠正措施可直接转移到CCS的后面的装置中。

令人鼓舞的是，在如此短的时间内，运营得到稳步的改善。CCS是各行业降低CO 2 排放的可行且必不可少的选择，我们必须运用从BD3学习得到的价值，并利用这种知识，识别和消除对于实现和保持最佳性能来说非常关键的现有障碍。

由于CCS技术寻求跨部门的更多部署，因此性能评估至关重要。每年，BD3 CCS设施的优化都会继续帮助改进效率和成本效益方面的改进。这些性能上的增强通过确保降低项目成本和风险以及提高运营的可预测性和确定性，为下一步的外部项目奠定了更坚实的基础。

BD3 CCS设施凭借其敢为人先的勇气，为大幅降低资本和运营成本铺平了道路，同时提高了效率，以进一步改进下一代CCS设施。

Brent Jacobs是国际CCS知识中心的工程团队负责人，拥有BD3 CCS设施的实际工作经验，并且是Shand CCS可行性研究和Leigh CCS可行性研究的作者。

关于国际CCS知识中心：本着促进全球对大规模CCS的理解和部署来减少全球温室气体排放的使命，知识中心通过完全集成的Boundary Dam 3 CCS Facility和全面的第二代CCS研究（称为Shand研究）的基础学习，提供实施大规模CCS项目以及CCS优化的专业知识。知识中心由BHP和SaskPower于2016年创立并在独立董事会的指导下运营。更多信息请访问： https://ccsknowledge.com/

SaskPower的Boundary Dam 3 CCS设施 （BD3）位于加拿大萨斯喀彻温省埃斯特万附近，是全球第一个在燃煤电厂上的全集成、完整链条的碳捕集与封存（CCS）设施。设施的完整链条集群毗邻BD3设施，可提供完整的演示和已验证安全的CCS运营。这种全面的商业运营经验让我们能够深入了解其他任何地方都无法提供的技术和其他要求。综合运营的完整链条：碳捕获设施；提高采油率的运输CO 2 储存；碳捕获测试设施；排放控制研究设施。如需了解更多详情，请访问 www.ccsknowledge.com

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碳捕获和封存国际知识中心

Jodi Woollam

传播与媒体关系主管

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i 美国环境保护局。温室气体均衡器 - 计算和参考资料。https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references

ii 国际CCS知识中心，2021年。“在运营的头四年，对SaskPower的Boundary Dam 3号单元的降额分析；” 2021年。“通过更改运营和流程设计来提高SaskPower的BD3捕获设备的可靠性：前四年运营的经验。”