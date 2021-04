Storaktionærmeddelelse

English Danish

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, har The Capital Group Companies, Inc. (CGC), Los Angeles, California, USA 900071-1406, informeret Ørsted A/S (Ørsted), at CGC per 31. marts 2021 indirekte råder over 20.886.187 stemmerettigheder i Ørsted (svarende til 4,97% af stemmerettighederne).

CGC er moderselskab for Capital Research and Management Company (“CRMC”) og Capital Bank & Trust Company (“CB&T). CRMC er et kapitalforvaltningsselskab hjemmehørende i USA, der forvalter the American Funds gruppe af investeringsforeninger, samforvaltede investeringsselskaber så vel som individuelle og institutionelle klienter. CRMC og dets forvaltningsselskaber forvalter kapitalandele for forskellige investeringsselskaber gennem tre afdelinger: Capital Research Global Investors, Capital International Investors og Capital World Investors. CRMC er moderselskab for Capital Group International, Inc. (”CGII”), som er moderselskab for fire kapitalforvaltningsselskaber (”CGII management companies”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sárl og Capital International K.K. CGII management companies og CB&T fungerer primært som kapitalforvaltere for institutionelle og formuende kunder.



Hverken CGC eller dets koncernselskaber ejer for egen regning aktier i Ørsted. De ovenfor beskrevne aktier er derimod ejet af fonde eller kunder og forvaltes diskretionært af et eller flere af de ovenfor nævnte kapitalforvaltningsselskaber.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:



Ørsted Group Media Relations

Michael Korsgaard

+45 99 55 94 25

mikon@orsted.dk



Ørsted Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

+45 99 55 79 96

ir@orsted.dk

