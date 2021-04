Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

English Dutch French

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft buiten de beurs 46 562 eigen aandelen vervreemd naar aanleiding van de uitoefening van aandelenopties en de verkoop van eigen aandelen aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Bekaert Personal Shareholding Requirement Plan. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 623 426 naar 3 576 864 (op een totaal van 60 414 841 aandelen of 5,92%).

Doel Datum Aantal aandelen Prijs (€) SOP 2010-2014 24 maart 2021 3 500 25,140 SOP 2010-2014 24 maart 2021 6 000 26,055 SOP 2015-2017 26 maart 2021 6 250 26,375 SOP 2010-2014 31 maart 2021 4 000 19,200 SOP 2010-2014 31 maart 2021 14 000 25,380 SOP 2010-2014 31 maart 2021 1 000 25,140 SOP 2010-2014 31 maart 2021 2 100 26,055 SOP 2015-2017 31 maart 2021 600 26,375 Personal Shareholding Requirement 31 maart 2021 9 112 35,780





