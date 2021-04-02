LAVA Therapeutics任命Karen J. Wilson为董事会成员

荷兰乌得勒支和美国费城, April 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于运用其双特异性γ-δ T细胞结合物（bsTCEs）专业知识来改变癌症疗法的生物技术公司LAVA Therapeutics N.V.（Nasdaq：LVTX）今天宣布任命Karen Wilson担任董事会成员兼审计委员会主席。Wilson女士将带来生命科学行业30多年的财务和领导经验。



首席执行官兼总裁Stephen Hurly表示：“我很高兴欢迎Karen加入我们董事会。她在我们公司激动人心的时刻加入我们行列，因为我们的首个γ-δ bsTCE候选药物将进入临床阶段。她在领导金融机构助推各种临床和商业阶段的公共生命科学公司方面拥有丰富的经验，这对LAVA推进我们旨在改善患者结果和为股东创造价值的产品线将非常宝贵。”

Wilson女士是一位生物制药金融高管和董事会成员，在生命科学公司的整个金融、战略和风险管理领域堪称经验丰富。她目前在Angion Biomedica、Connect Biopharma和Vaxart, Inc.董事会任职。她最近曾任Jazz Pharmaceuticals plc财务高级副总裁至2020年9月，之后担任财务副总裁兼首席会计官。在2011年2月加入Jazz Pharmaceuticals之前，Wilson女士曾在PDL BioPharma, Inc.担任财务副总裁兼首席会计官，此前她还曾担任咨询公司Wilson Crisler LLC的委托人、ViroLogic, Inc.首席财务官、Novare Surgical Systems, Inc.首席财务官兼运营副总裁，以及担任德勤会计师事务所顾问兼审计师。Wilson女士是一位注册会计师，获得加州大学伯克利分校商业学士学位。

Wilson女士表示：“LAVA在IPO成功之后，预计在2021年将有两种候选药物进入临床阶段，我非常兴奋能加入我们董事会。我对LAVA平台有可能改变癌症治疗前景的潜力感到非常兴奋。我期待着与董事会和管理团队的其他成员合作，在LAVA的成功基础上再接再厉，优化其肿瘤学方面独特的γ-δ T细胞结合物平台的价值。”

关于LAVA

LAVA Therapeutics N.V.是一家生物技术公司，致力于开发双特异性γ-δ T细胞结合物（γ-δ bsTCEs）的组合药物，以基于其专有平台提供实体肿瘤和血液恶性肿瘤的治疗。公司的创新方法利用双特异性抗体在结合到膜表达肿瘤相关抗原的基础上激活Vγ9Vδ2 T细胞。激活的Vγ9Vδ2 T细胞能被结合用于直接、选择性地杀死肿瘤细胞。公司的主要计划LAVA-051有望在2021年上半年进入1/2a期血液恶性肿瘤临床研究。公司在荷兰乌得勒支和美国费城建立了经验非常丰富的研发团队。

LAVA关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括临床试验时间安排等在内的公司预期增长和临床开发计划。诸如“预计”、“相信”、“可能”、“应该”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“潜力”等词语和类似表达（以及其他提及未来事件、条件或情况的其他词语或表达）旨在表示这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述均基于LAVA在截至本新闻稿发布之日的预期和假设。这些前瞻性陈述中有许多涉及多项风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果可能存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于临床试验进展、时间安排、临床开发和范围，有关LAVA候选药物临床数据报告，以及我们候选药物用于治疗各种肿瘤靶点的潜在应用。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间的差异，包括临床前试验期间观察到的意外安全性或疗效数据；预期或现有竞争的变化；监管环境的变化；新冠疫情可能破坏我们以及我们所依赖的第三方业务，包括延迟或以其他方式干扰我们的临床试验和临床前研究、制造和供应链，或损害员工的工作效率；LAVA的合作方未能支持或推进协作或候选药物，以及意外诉讼或其他争议（除其他事项外）。LAVA对更新本文所载的任何前瞻性陈述以反映预期的任何变化概不承担任何责任，即使在可获得新信息的情况下也是如此。

联系人

Keely Zipp

k.zipp@lavatherapeutics.com