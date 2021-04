AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės 2020 m. dvylikos mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai

English Lithuanian





AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2020 metų dvylika mėnesių sudarė 59,712 mln. eurų, kai per 2019 metų dvylika mėnesių Bendrovės pajamos buvo 108,464 mln. eurų. Didžiausią įtaką pajamų sumažėjimui turėjo dėl COVID-19 stambaus užsakovo nutrauktas vykdyti projektas, bei kitų smulkesnių užsakovų sustabdyti, lėtesniais tempais vykdomi statybos darbai. Taip pat dėl pandemijos laimėtų objektų sutarčių pasirašymas ir darbų pradžia nusikėlė į tolimesnį laikotarpį, kas įtakojo pajamų sumažėjimą. Ženkliai sumažėjusi AB „Panevėžio statybos trestas“ apyvarta, kuri negali padengti pastovių kaštų, Konkurencijos tarybos skirta 8,5 mln. eurų bauda ir 1,4 mln. eurų palūkanos, nulėmė Bendrovės nuostolį, kuris 2020 metais siekė 12,418 mln. eurų.

Per tą patį laikotarpį AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės konsoliduotos pajamos sudarė 74,912 mln. eurų. 2019 metais Grupės pajamos buvo 110,466 mln. eurų. 2020 metų Grupės nuostolis 10,4 mln. eurų, 2019 metais Grupės grynasis pelnas buvo 0,821 mln. eurų.

Daugiau informacijos:

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

Tel.: 8 45 505 503

Priedai