Magna veröffentlicht Jahresbericht 2020

French German

AURORA, Ontario, April 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute bekanntgegeben, dass sein Jahresbericht 2020 – einschließlich Management‘s Discussion and Analysis (MD&A), Audited Consolidated Financial Statements, Annual Information Form (AIF) und Form 40-F – jetzt auf der Website des Unternehmens (www.magna.com) verfügbar ist. Magna hat diese Dokumente zudem bei den Canadian Securities Administrators (abrufbar auf sedar.com) und der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (abrufbar auf www.sec.gov/edgar) eingereicht.



Unsere Jahreshauptversammlung 2021 findet am Donnerstag, den 6. Mai 2021, 10:00 Uhr (Eastern Daylight Time) statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Versammlung als virtuelles Meeting abgehalten, auf das Sie über den folgenden Link zugreifen können: www.virtualshareholdermeeting.com/mga2021 .

Magna stellt seinen Aktionären die geprüften Finanzergebnisse aus unserem Jahresbericht 2020 auf Anfrage auch kostenlos in gedruckter Form bereit. Wenden Sie sich dazu bitte über unsere Website oder schriftlich unter der folgenden Adresse an uns: Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON L4G 7K1, Kanada.

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com , 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com , 248.631.5396

UNSER UNTERNEHMEN(1)

Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen. Wir verfügen über mehr als 158.000 unternehmerisch orientierte Mitarbeiter sowie 342 Zentren für die Produktion und 91 Zentren für die Produktentwicklung, Engineering und den Vertrieb in 27 Ländern. Wir haben das Fachwissen für die Konstruktion und Auftragsproduktion ganzer Fahrzeuge sowie Produktionsfähigkeiten für unter anderem Aufbau, Karosserie, Außendesign, Sitze, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Mechatronik, Spiegel, Beleuchtung und Dachsysteme. Unsere Stammaktien werden an den Aktienbörsen von Toronto (MG) und New York (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com .

_______________

(1) Die Zahlen für Produktionsbetriebe, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen gewisse at-equity-konsolidierte Beteiligungen mit ein.