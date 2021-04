English French Dutch

Ageas publie son Reporting 2020





Ageas a publié aujourd'hui le recueil 'Reporting 2020', qui se compose de deux publications distinctes:

le Rapport annuel 2020 , composé du Rapport du Conseil d'Administration d'Ageas, des États financiers consolidés d'Ageas et des Comptes Statutaires d’ageas SA/NV pour l’année 2020 ;

, composé du Rapport du Conseil d'Administration d'Ageas, des États financiers consolidés d'Ageas et des Comptes Statutaires d’ageas SA/NV pour l’année 2020 ; le Rapport d'Activité 2020, qui donne un aperçu des réalisations d'Ageas en 2020, de ses diverses activités dans le monde, ainsi que de ses ambitions pour l'avenir.

Ces publications sont accessibles via les pages Investisseurs du site Internet d'Ageas et via le site Internet dédié à la performance d'Ageas en 2020 : reporting2020.ageas.com.

Les résultats annuels 2020 ont été publiés le 24 février 2021.

