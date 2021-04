English French

Abandon du rapprochement avec

Second Sight Medical Products, Inc.

Paris, France, 3 avril 2021 – Compte-tenu de l’augmentation de capital réalisée récemment par Second Sight Medical Products, Inc. (« Second Sight ») en violation du protocole d’accord conclu le 5 janvier 20211 et qui porte atteinte aux intérêts de Pixium Vision, cette dernière a proposé à Second Sight de renégocier le protocole d’accord afin de permettre la poursuite du projet rapprochement tout en préservant l’équilibre contractuel initial ainsi que les intérêts de Pixium Vision et de ses actionnaires. Pixium Vision regrette que Second Sight n’ait jamais répondu aux propositions qu’elle a faites, de bonne foi, ni démontré une quelconque volonté de parvenir à un tel accord.

Persévérant dans une attitude dilatoire et refusant d’entamer des discussions avec la société, Second Sight a notifié ce vendredi à Pixium Vision sa décision de rompre unilatéralement le protocole d’accord, bien que celui-ci ne prévoit aucunement une telle faculté de résiliation unilatérale.

Pixium Vision prend acte de la résiliation unilatérale et abusive du protocole d’accord par Second Sight et, ce faisant, du projet de rapprochement entre les sociétés. En conséquence, Pixium Vision entend explorer toutes les voies de droit ouvertes (et notamment toute procédure judiciaire, y compris auprès des autorités boursières compétentes) afin d’assurer la préservation de ses droits et d’obtenir la réparation de son entier préjudice.

L’abandon du projet de rapprochement ne compromet pas les objectifs de Pixium Vision, forte des nouveaux résultats probants du système Prima qu’elle a annoncés le 30 mars 20212, étape importante dans la validation du système Prima comme traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche).

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision : « Bien que nous soyons naturellement déçus de la position adoptée par Second Sight et du fait que ce rapprochement n’ait pas eu lieu, Pixium Vision est en position de force, tant sur le plan financier que clinique, se reposant sur une équipe de Recherche & Développement de très grande qualité dotée d’une expertise de premier plan dans le domaine de la neuromodulation de la vision et d’un solide portefeuille de brevets. Nous poursuivons notre transition d’une entité dédiée à la recherche vers une société commerciale avec le lancement récent de l’étude pivot PRIMAvera évaluant le système Prima. Notre ambition est d’être la première société au monde à apporter une solution d’implant rétinien aux millions de personnes dans le monde souffrant de dégénération maculaire liée à l’âge (DMLA sèche) et de l’étendre au traitement d’autres maladies rétiniennes. Cette ambition est soutenue par les données récemment publiées qui montrent que les patients peuvent utiliser simultanément la vision prosthétique centrale générée par le système Prima et la vision périphérique naturelle qui leur reste Nous sommes bien positionnés pour poursuivre le développement de cet enthousiasmant système de vision bionique et le mettre sur le marché pour améliorer la qualité de vie des patients ».

Pixium Vision reste cependant confiante dans sa capacité à soumettre à ses actionnaires, lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, des solutions de financement alternatives afin de permettre à la société de poursuivre le développement de son activité. La société étudiera dans le même temps toute opportunité lui permettant d’accéder au marché américain, ce qui constituait l’un des objectifs principaux poursuivis dans le cadre du rapprochement avec Second Sight, dans le meilleur intérêt des patients et de ses actionnaires.

Contacts

Pixium Vision

Guillaume Renondin

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations medias

LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors .com

+33 6 69 99 37 83

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

1 Cf. communiqué de presse publié par Pixium Vision le 24 mars 2021

2 Cf. Communiqué de presse publié par Pixium Vision le 30 mars 2021





