Le CN établi un treizième record mensuel consécutif pour le transport de céréales canadiennes

MONTRÉAL, 05 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il a acheminé 2,95 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales de l’Ouest canadien en mars 2021, soit plus que le précédent record de 2,74 MTM établi en 2020 et 19 % de plus que la moyenne triennale de 2,47 MTM.



Au cours du premier trimestre de 2021, malgré des conditions météorologiques extrêmes dans une grande partie du réseau du CN en février, le CN a transporté plus de 8,1 MTM de céréales canadiennes, dépassant ainsi le record de premier trimestre de 7,0 MTM établi en 2017 et excédant de 25 % la moyenne triennale de 6,5 MTM. Depuis le début de la campagne agricole 2020-2021, le CN a acheminé 22,7 MTM de céréales canadiennes, ce qui représente une augmentation de 19 % comparativement au précédent record de 19,1 MTM établi pour la période correspondante de la campagne agricole 2018-2019.

Les volumes de céréales conteneurisées provenant directement de l’Ouest canadien ont également atteint des niveaux records, frôlant les 800 000 tonnes métriques depuis le début de l’actuelle campagne agricole, en plus des volumes expédiés de l’est du Canada.

« Depuis le début de 2021, les producteurs de céréales canadiens et tous nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement ont collaboré étroitement avec les cheminots du CN pour transporter des volumes records de céréales malgré la pandémie et les conditions météorologiques très difficiles auxquelles nous avons dû faire face en février. Nous sommes fiers de ces résultats exceptionnels au moment où nous avons eu à répondre à une demande record de transport d’autres marchandises, comme la potasse, les produits forestiers, le propane et des produits en transport intermodal nord-américain et d’outre-mer. Je tiens à remercier personnellement les cheminots du CN et nos partenaires agroalimentaires qui ont réussi à atteindre un nouveau record mensuel pour le transport des céréales tout en maintenant un niveau de trafic global sur le réseau du CN supérieur à celui des années précédentes. »

- James Cairns, premier vice-président, Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail, CN.



La capacité continue du CN à transporter des volumes records de marchandises est en grande partie attribuable aux investissements dans la capacité réalisés par le chemin de fer au cours des dernières années. Depuis 2018, le CN a en effet investi plus de 10 G$ dans la voie, les technologies améliorant la sécurité, les locomotives et les wagons, notamment en faisant l’acquisition de plus de 2 500 nouveaux wagons-trémies céréaliers de grande capacité. Pour en apprendre davantage au sujet de l’engagement du CN en matière de transport des céréales, veuillez consulter le site www.cn.ca/cereales.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

