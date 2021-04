NanoXplore fournit une mise à jour sur l’approbation réglementaire du GrapheneBlackᵀᴹ

MONTRÉAL, 05 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) fournit une mise à jour sur l'approbation réglementaire de son GrapheneBlack™.



Le 4 septembre 2020, NanoXplore a reçu une approbation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (Canada) afin de produire et vendre son GrapheneBlack™ en quantité illimitée au Canada, à des fins commerciales comme additif dans les plastiques, les composites thermodurcissables, les peintures et revêtements et comme composant des électrodes de batterie.

Depuis sa création, NanoXplore a mené de nombreuses études scientifiques pour établir la durabilité environnementale, la santé et la sécurité de son GrapheneBlack™. Un résumé de ces études a été publié dans un article évalué par les pairs en 2020 (https://www.mdpi.com/2073-4352/10/9/718/htm). Comme indiqué dans l'article, le GrapheneBlack™ n'a montré aucun effet indésirable sur la peau et les poumons des animaux et, surtout, aucune mutation génétique ou dommage à l'ADN n'a été observée dans les tests de génotoxicité in vivo ou in vitro par inhalation.

Au cours des dernières semaines, plusieurs médias canadiens ont publié des informations selon lesquelles des masques jetables contenant du graphène étaient commercialisés, sans que le graphène ne soit approuvé pour une telle utilisation. De plus, le 2 avril 2021, Santé Canada a publié un rappel de masques jetables contenant du graphène, avisant les consommateurs de ne pas utiliser ces masques et ordonnant à tous les distributeurs, importateurs et fabricants connus d'arrêter la distribution et l'utilisation de ces masques, tant que Santé Canada n’aura pas effectué une analyse scientifique approfondie et établi la sécurité et l’efficacité des masques contenant du graphène.

NanoXplore tient à préciser que son GrapheneBlack™ n'a pas été utilisé pour de tels masques et qu'elle ne commercialise du graphène que pour des utilisations qui ont obtenu l’approbation réglementaire requise.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a commenté:

« Il est important de distinguer le graphène de l'oxyde de graphène. L'oxyde de graphène est le matériau qui a été utilisé dans ces masques. Ce matériau s'est avéré néfaste pour les poumons, tel que publié en 2013 dans un article de NPG Asia Materials (https://www.nature.com/articles/am20137). Je suis soulagé de voir Santé Canada mettre un terme à la distribution et à l'utilisation de ces masques. »

De plus, au cours des dernières années, NanoXplore est membre d'un consortium d'enregistrement dans le cadre de l’Enregistrement, Évaluation et Autorisation des Substances Chimiques (REACH) (Europe), où elle agit en tant que déclarant principal. Ce consortium a enregistré avec succès le graphène en Europe sous le numéro CE 801-282-5.

Également, NanoXplore a déposé un avis de pré-fabrication (premanufacture notice) en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA) (USA), pour l'utilisation commerciale de son GrapheneBlack™ en tant qu'additif pour les thermoplastiques, les thermodurcissables et les caoutchoucs. La Société estime qu'elle recevra bientôt une ordonnance de consentement (consent order) de la Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA).

Enfin, NanoXplore a embauché un consultant aux États-Unis pour l’assister dans le cadre d’une notification de contact alimentaire (FCN) en vertu de la Food, Drug and Cosmetic Act (USA). À l'issue de ce processus, NanoXplore vise à ce que son GrapheneBlack™ soit utilisé dans des applications de contacts alimentaires aux États-Unis.

