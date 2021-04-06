Berkelley Lights宣布Opto™ Assure抗体治疗的早期制造性评估

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加州爱莫利维尔, April 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，数字细胞生物学领域的龙头企业Berkelly Lights, Inc.（纳斯达克股票代码: BLI）宣布推出Opto Assure，这是细胞系开发前期提供产量和产品质量数据的一系列分析方法。第一个系列可直接检测产品总量，通过在抗体治疗开发过程中尽早评估生物治疗蛋白质的质量，确保快速推进批量生产。通过Opto Assure，客户可快速选择具有良好可制造性配置的克隆细胞系列，从而降低扩容成本，并改善下游产品。



随着复杂抗体治疗方式的出现，细胞系开发变得更具挑战性。这些精心设计的蛋白质容易出现质量问题（包括聚合、副产品和转化后的修饰），这些问题会影响药物的可制造性、保质期和安全性。Berkelley Lights在克隆选择过程中超越了效价评估，从而巩固了其在细胞系开发方面的技术领导地位。通过早期识别出具有高产量和所需质量的秘密产品克隆细胞，Opto Assure有助于最大限度地降低后期代价高昂的失效风险。

Berkelly Lights抗体疗法高级副总裁John Proptor博士说：“我们很高兴能够授权双特异性抗体等复杂疗法的制造商更快地开发更好的细胞系的生产。我们推出Opto Assure系列的目的是提高客户的生产能力，进一步减少用于防止下游产品失效的资源，并确保更加高效的工艺过程。”

关于Berkeley Lights

Berkeley Lights是一家领先的数字细胞生物学公司，致力于促进和加速生物治疗剂及其他基于细胞的产品的快速开发和商业化。Berkelley Lights平台能同时捕获成千上万的单个细胞的深表型、功能型和基因型信息，能以最佳细胞形式为客户提供期望的活生物。我们的平台是一种全集成端对端解决方案，采用专有耗材，包括我们的OptoSelect™芯片和试剂套件、以及先进的自动化系统和应用软件。我们开发的Berkeley Lights平台可提供最先进的环境，确保上规模单细胞的快速功能特征化，其目标是在整个细胞类产品价值链中，为客户制定一种行业标准。

前瞻性声明

鉴于本新闻稿中包含的声明不是对Berkeley Lights或其产品的历史事实描述，而是反映当前管理层的信念和期望的前瞻性声明。此类前瞻性声明涉及到与未来事件相关的重大已知和未知风险和不确定性，实际结果和产品性能可能与前瞻性声明中明示或暗示的内容有很大差异。Berkeley Lights没有任何义务对任何前瞻性声明进行更新或修订。有关Berkeley Lights平台以及Opto Assure等公司工作流程的风险和不确定性的进一步描述（包括快速选择具有良好可制造性配置的克隆细胞系的能力），为了推进快速批量生产、降低风险，减少用于防止产品下游失效的资源，并改善下游产品，详见声明“风险因素”部分，以及我们向美国证券交易委员会提交的备案文件。

Berkeley Lights平台以及Berkeley Lights的Beacon®和 Lightning™系统、Culture Station™仪器仅用于科研。不适用于诊断程序。

媒体联系人

berkeleylights@bulleitgroup.com

投资者联系人

ir@berkeleylights.com