Berkeley Lights 宣佈為 Opto™ Assure 進行抗體治療藥物早期可製造性評估

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加州愛莫利維爾, April 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數碼細胞生物學領域的領導者 Berkeley Lights, Inc. (Nasdaq: BLI) 今天宣佈推出 Opto Assure，這是一系列測定方法，可在細胞系開發的早期階段提供產量及產物品質數據。該系列的第一個方法可直接檢測產物聚合，確保在抗體治療藥物開發流程中更快評估生物治療蛋白質的品質，以更快投入批量生產。憑藉 Opto Assure，客戶可以快速選擇具有良好可製造性特徵的克隆細胞系，從而降低擴大規模的成本並獲得更出色的下游產品。



隨著複雜抗體治療形式出現，細胞系的開發變得更具挑戰性。這些經過高度工程改造的蛋白質容易出現品質問題，包括聚合、副產物及轉化後的改造，進而影響藥物可製造性、保質期及安全性。Berkeley Lights 在克隆選擇流程中的效價評估上更進一步，從而提高其在細胞系開發領域的技術領導者地位。Opto Assure 透過儘早識別可分泌高產量及所需品質產物的克隆產品，將昂貴的後期失敗風險降至最低。

Berkeley Lights 抗體治療藥物副總裁 John Proctor 博士表示：「我們很高興能夠使複雜治療藥物（例如雙特異性藥物）的製造商以更快速度開發更出色的生產細胞系。隨著我們增建 Opto Assure 系列產品，客戶可以期待新增的功能，這些功能可進一步減少用於預防下游產品失敗的資源，並確保流程更高效。」

關於 Berkeley Lights

Berkeley Lights 是一家領先的數碼細胞生物學公司，致力為客戶實現及加速生物治療藥物及其他細胞產品的快速開發及商業化。Berkeley Lights Platform 同時為數千個單細胞擷取深入的表型、功能及基因型資訊，還能以最佳細胞的形式滿足客戶的實時生物學需求。我們的平台是由專有消耗品組成的全面整合端到端解決方案，包括 OptoSelect™ 晶片及試劑盒、高級自動化系統及應用程式軟件。我們開發了 Berkeley Lights Platform，以提供最先進的環境，用於大規模快速為單細胞進行功能特徵描述，其目標是在客戶整個基於細胞產品價值鏈中為其建立一個行業標準。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的陳述並不是有關 Berkeley Lights 或其產品的歷史事實的描述，而是反映管理層當前信念及期望的前瞻性陳述。此等前瞻性陳述涉及與未來事件相關的重大已知及未知風險，以及不確定性，實際結果及產品表現可能與前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。Berkeley Lights 不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。有關 Berkeley Lights Platform 及公司工作流程（如 Opto Assure）的風險及不確定性的進一步描述，包括快速選擇具有良好可製造性特徵的克隆細胞系的能力，實現更快投入批量生產的能力，降低風險規模的能力，減少用於避免下游產品失敗的資源的能力，以及改善下游產品的能力，請參閱我們向美國證券交易委員會提交的文件中的「風險因素」部分或其他部分的陳述。

Berkeley Lights Platform、Berkeley Lights 的 Beacon®、Lightning™ 系統及 Culture Station™ 儀器僅用於研究用途。 不適用於診斷程序。

傳媒聯絡

berkeleylights@bulleitgroup.com

投資者聯絡

ir@berkeleylights.com