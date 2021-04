Nouveau Monde annonce la nomination du chef de file mondial en matériaux de graphite avancés, Dr Jürgen Köhler, à son conseil d’administration, alors que la société franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de production de matériel d’anode pour batteries lithium-ion

English French

D r Köhler, expert mondial de l'industrie et ancien PDG d'une entreprise de file dans le domaine des matériaux de graphite avancés, se joint au conseil d'administration de Nouveau Monde



Köhler, expert mondial de l'industrie et ancien PDG d'une entreprise de file dans le domaine des matériaux de graphite avancés, se joint au conseil d'administration de Nouveau Monde D r Köhler apporte plus de 25 ans d'expérience et sera un atout précieux pour Nouveau Monde, alors que la Société développe ses installations de production de matériel d'anode pour batteries lithium-ion qui utilisent exclusivement l'hydroélectricité propre comme source d'énergie

Köhler apporte plus de 25 ans d'expérience et sera un atout précieux pour Nouveau Monde, alors que la Société développe ses installations de production de matériel d'anode pour batteries lithium-ion qui utilisent exclusivement l'hydroélectricité propre comme source d'énergie À titre d’administrateur, Dr Köhler apporte une combinaison unique de la plus haute expertise technique ainsi qu'un savoir-faire en matière de construction et d'exploitation d'usines de matériaux de graphite avancés, comme celles que Nouveau Monde a commencé à construire à Bécancour, au Québec



MONTRÉAL, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) est fière d’annoncer la nomination du Dr Jürgen Köhler à son conseil d’administration, en date du 1er avril 2021.

Dr Jürgen Köhler est l’ancien directeur général de SGL Carbon, un chef de file mondial des matériaux avancés à base de graphite. À Wiesbaden, en Allemagne, il était responsable de près de 5 000 employés et de plus de 30 usines dans le monde. SGL Carbon est un fournisseur dans l’industrie du graphite et des matériaux composites pour les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, des énergies éolienne et solaire, ainsi que pour les fabricants de semiconducteurs, de DEL et de batteries lithium-ion. Avant de devenir directeur général de SGL Carbon, Dr Köhler y a travaillé pendant plus de dix ans comme ingénieur chimique principal et chef de département pour la compagnie. Il était notamment responsable de la construction et de l’exploitation d’usines de graphite de pointe en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Avant son passage chez SGL Carbon, Dr Köhler a travaillé aux États-Unis comme directeur, fabrication et technologie, chez Celanese Corporation. Il a auparavant occupé un poste d’ingénieur chimique à Hoechst AG, à Francfort.

Dr Köhler détient un Ph. D. en ingénierie chimique avec mention honorifique « summa cum laude » de l’Université technique de Munich (TUM).

Arne H. Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, a commenté : « Au nom du conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir Jürgen dans l'équipe de Nouveau Monde. Il est l'un des plus grands experts mondiaux en matière de matériaux avancés à base de graphite. Son expérience dans la construction et l'exploitation d'usines de matériaux avancés sera un atout important pour notre équipe. Il est à l'avant-garde de notre secteur depuis de nombreuses années. La connaissance de Jürgen des chaînes d'approvisionnement en graphite et en matériaux d'anode de batterie, ainsi que sa familiarité avec la direction des principaux constructeurs automobiles mondiaux – nos futurs clients potentiels – seront d'une grande valeur pour Nouveau Monde alors que nous mettons en œuvre notre stratégie visant à devenir le plus grand producteur entièrement intégré de matériel d'anode de batterie lithium-ion du monde occidental pour la transition énergétique propre. »

Eric Desaulniers, Président et chef de la direction de la Société, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Dr Köhler dans l'équipe. Alors que nous progressons dans la construction de la phase 1 de notre installation de production de matériel d'anode pour batteries, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2022, l'expérience de Jürgen dans la construction et l'exploitation de projets similaires et dans la commercialisation de matériaux de graphite avancés sera précieuse pour Nouveau Monde. Je suis très enthousiaste à l'idée que Jürgen puisse également apporter son expertise à l'équipe. »

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Média Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

Nouveau Monde

+1-450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

Nouveau Monde

+1-438-399-8665

jpaquet@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, toute information sur (i) l’impact économique positif des projets en cours, (ii) la stratégie de la Société et ses futurs plans d’affaires, et (iii) en général, le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. En outre, ces énoncés prospectifs sont fondés sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et l'installation en temps voulu des équipements et machines référencés, les perspectives et opportunités commerciales de la Société et les estimations de la performance opérationnelle des équipements et machines référencés, et ne constituent pas des garanties de performance future.

Les informations et les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les informations et les énoncés prospectifs . Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, les retards dans les délais de livraison prévus de l'équipement et de la machinerie, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la question de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés, le rendement d'exploitation des actifs et des affaires de la Société, les facteurs concurrentiels dans l'industrie du maintien et de la production du graphite, les modifications des lois et des règlements touchant les affaires de la Société, les développements technologiques, les répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19 et les réponses des gouvernements à cet égard, et les conditions économiques générales. Des facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans cette mise en garde peuvent également avoir des effets négatifs importants sur les déclarations prospectives.



Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.