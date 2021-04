La plateforme Limonetik lauréate du prix du BEST PAAS PROVIDER des MPE Awards 2021

And the winner is… Limonetik vient de remporter le MPE Award 2021 de la meilleure plateforme de paiement en ligne (PaaS). Ce prestigieux prix attribué par ses pairs et autres experts du marché vient récompenser la fintech spécialisée dans les paiements internationaux et les solutions pour marketplaces.

Fin février dernier, lors du Merchant Payments Ecosystem (MPE) 2021, l’un des événements majeur de l’industrie des paiements qui a habituellement lieu à Berlin, Limonetik a été récompensée pour sa plateforme intégrant pas moins de 285 moyens de paiement locaux et internationaux. Primée dans la catégorie du meilleur fournisseur de solution PaaS, la plateforme Limonetik se présente comme une solution unique d’agrégation de services de paiement en mode SaaS, accessible à de multiples acteurs de la chaine du paiement comme les PSPs, les acquéreurs et institutions financières, les marchands ou encore les marketplaces.

« Via une seule API, Limonetik permet à n’importe quel acteur du paiement de s’interfacer facilement avec notre plateforme et de bénéficier de nos services : outre notre large portefeuille de moyens de paiement qui chaque mois s’enrichit, nous proposons des solutions spécifiques de paiement pour les besoins des marketplaces en passant par la réconciliation des flux monétiques ou encore notre système de tenue de compte permettant de gérer les virements d’argent auprès des marchands, et ce à travers une seule intégration dans notre application ouverte, etc. », détaille Hassan Issa, directeur des opérations et associé de Limonetik.

Ce prestigieux Award a permis une nouvelle fois de montrer la fiabilité et la solidité de la plateforme Limonetik, y compris face à des acteurs du paiement en ligne beaucoup plus gros que la Fintech parisienne.

« Nous sommes très fiers de cette distinction qui vient démontrer la performance de la plateforme et sa capacité à servir tous les acteurs du paiement, des acquéreurs aux agrégateurs en passant par les "gateway", sans oublier les émetteurs de moyens de paiement (CB, wallet…) ou encore les éditeurs de solutions de reversement d’argent permettant de payer des marchands issus de différents pays ».

Limonetik, un partenaire à part entière des acteurs du paiement

Outre le fait de récompenser l’efficacité de sa plateforme, ce prix a également rappelé aux acteurs du paiement que Limonetik se pose non pas en tant que concurrent des acteurs du paiement mais comme un partenaire à part entière qui a pour vocation à les aider à relever leurs défis technologiques.

« Notre plate-forme est déjà utilisée par de grands marchands et de nombreuses marketplaces en France et en Europe ainsi qu’à l’international. Elle leur simplifie la gestion des opérations de paiement », rappelle Hassan Issa.

En outre, la capacité d’intégration d’une multitude de moyens de paiement permet aussi aux commerçants d’ouvrir de nouveaux marchés.

« L’e-commerce devient "Worldwide" et la Covid-19 n’a fait qu’accélérer la tendance du paiement en ligne. Celle-ci nécessite aujourd’hui une couverture globale et mondiale. D’où la nécessité d’intégrer tous les moyens de paiement divers et variés ; or il en existe des centaines dans le monde ! »

Cette intégration représente un travail onéreux et lourd pour les prestataires de paiement et dont le retour sur investissement est loin d’être assuré. En effet, intégrer un nouveau moyen de paiement au Sénégal ou au Vietnam uniquement pour un ou deux commerçants a peu de sens ; or pour un acteur comme Limonetik, l’intérêt est d’ouvrir la plateforme à des applications mondiales, hors des frontières. En proposant d’intégrer elle-même ses nouveaux moyens de paiement, Limonetik prend à sa charge tous les efforts à la fois techniques et juridiques liés à l’intégration, évitant ainsi au commerçant d’investir du temps, des ressources humaines et financières importantes. « Une fois le paiement effectué lors d’une transaction, Limonetik analyse tout ce qui s’y passe ». Une traçabilité des opérations et une transparence pour le commerçant qui n’ont pas manqué de séduire le jury international du MPE 2021.