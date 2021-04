HEXO lance Bake Sale, une marque avantageuse première en son genre

English French

OTTAWA, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) est fière de lancer sa toute dernière marque, Bake Sale. Bake Sale offre aux consommateurs canadiens l'un des prix au gramme les plus bas du pays, allant dans certains cas jusqu'à 20 % de moins par rapport aux produits de la concurrence.



Première du genre, Bake Sale a été créée pour les personnes qui recherchent un bon rapport qualité-prix et convient parfaitement aux consommateurs qui cuisinent avec du cannabis, qui perfectionnent leurs recettes, ou qui expérimentent pour la première fois avec la décarboxylation et les aliments infusés. Les produits abordables en grand format offrent également aux consommateurs la commodité et la possibilité de les intégrer aux produits plus puissants afin de maximiser leur réserve actuelle.

« Bake Sale est le dernier produit de HEXO qui vient perturber le marché », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. « Le faible prix de vente de la marque et sa puissance modérée devraient permettre à HEXO de conquérir encore plus de catégories de consommateurs et de soutenir HEXO dans sa volonté d'augmenter sa part de marché à travers le pays. La réponse initiale des conseils provinciaux a été extrêmement positive, et nous espérons une réponse tout aussi excellente de la part des consommateurs canadiens, avec une augmentation des ventes à la clé. »

Le lancement initial mettra en vedette deux variétés, All Purpose Flower Sativa et All Purpose Flower Indica, dans un format de 28 grammes. La Société prévoit d'élargir la gamme de produits Bake Sale avec d'autres mélanges et formats dans les mois à venir.

HEXO s'engage à jouer un rôle important dans l'élimination du marché noir et dans la protection de la santé et de la sécurité publiques. Bake Sale rejoint les autres marques Powered by HEXOTM dans leur mission de fournir des produits de haute qualité à un prix abordable. Pour en savoir plus, veuillez visiter @bake_sale_ca .

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com

Relations avec les medias :

(819) 317-0526

media@hexo.com