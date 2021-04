NioBay Lance des Tests pour la Production de Niobium de Qualité Batterie

English French

MONTRÉAL, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d'annoncer le début d'une série d'essais hydrométallurgiques pour la production de niobium de qualité batterie à son projet James Bay Niobium situé sur le territoire traditionnel de la Première nation Moose Cree, à 42 km au sud de Moosonee, en Ontario.

NioBay a identifié un certain nombre de sociétés, dont Toshiba, QuantumScape et d'autres sociétés privées, qui utilisent le niobium pour développer des technologies de batteries révolutionnaires. Les matériaux à base de niobium permettent des temps de charge ultra-rapides (1 à 10 minutes), une sécurité de la batterie additionnelle, une longue durée de vie (+10 000 cycles) et une performance améliorée du véhicule électrique (« VE »).

« La technologie actuelle des VE n'est pas en mesure de concurrencer les performances, la fiabilité et les temps de charge associés aux véhicules à moteur à combustion interne (MCI); avec des technologies à base de niobium ce n'est plus le cas. Les batteries à base de niobium se chargeront plus proprement, plus sécuritairement et plus rapidement que les véhicules MCI. Je suis ravi de faire partie de la révolution verte et des projets qui sont à l'origine du changement », a commenté le président du conseil de la Société Serge Savard.

Selon NioBay, CBMM, le leader mondial en production de niobium, estime que la demande annuelle d’oxyde de niobium pour le secteur des batteries, passera de 100 tonnes en 2020 à 45 000 tonnes d’ici 2030.

Des personnalités notables du monde de la chimie, dont le professeur John B. Goodenough, co-inventeur de la batterie lithium-ion et récipiendaire du prix Nobel de chimie, soutiennent l'utilisation du niobium dans la prochaine génération de technologie de batterie.

« La nouvelle technologie de batterie au niobium changera complètement notre perception des véhicules électriques, mais les avantages du niobium ne se limitent pas uniquement aux voitures de tourisme électriques », a déclaré Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay.

NioBay estime que le rôle du niobium dans les futures batteries servira à compléter ses autres avantages, notamment une résistance élevée à la chaleur, une résistance et une réduction de poids lorsqu'il est combiné avec de l'acier.

« Lorsque vous combinez tous ces avantages, vous avez quelque chose de spécial, et il est probable que nous verrons bientôt des batteries au niobium dans les véhicules commerciaux, les voitures de course de Formule E, les outils électriques, les véhicules d'entrepôt automatisés et la robotique. Même les voitures volantes eVTOL sont à l'honneur, les technologies à base de niobium augmentant considérablement le couple potentiel du moteur. »

« Le développement de la technologie des batteries au niobium crée une opportunité formidable et nous sommes bien placés pour participer à son développement. Le programme d’essais sur le minerai du projet James Bay Niobium n’est que le début, et le programme pourrait bien s’étendre à notre actif Crevier de niobium et tantale au Québec. En outre, nous continuerons à déployer les ressources nécessaires pour mesurer le potentiel de la charge de la batterie en 6 minutes. »

La première série de tests sera effectuée par SGS Canada à Lakefield, en Ontario, et les premiers résultats sont attendus dans 4 à 6 mois.



À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de durabilité, de gouvernance et d'inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction ou d'autres facteurs changeraient, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

