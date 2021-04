English French

Prima Solutions, éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce l’obtention de sa certification SOC 2 (Service Organization Control) Type 2. Un audit SOC 2 Type 2 - le niveau le plus élevé des audits SOC - évalue la pertinence et l’efficacité d’un fournisseur de solutions cloud en termes de sécurité, de disponibilité, d’intégrité des traitements, de confidentialité et de protection des données. Cette évaluation indépendante et transparente est basée sur les principes et critères de l’AICPA (the American Institute of Certified Public Accountants). La certification SOC 2 Type 2 délivrée à Prima Solutions garantit à ses clients une protection optimale de leurs données.



« Prima Solutions place la sécurité, la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la protection des données au cœur de toute conception. Le résultat de cet audit externe et indépendant prouve notre engagement pour l’excellence à tous les niveaux de l’entreprise et confirme que nos pratiques, procédures et opérations respectent les normes rigoureuses SOC 2 », commente Hugues Delannoy, président de Prima Solutions. « Nous souhaitons cette transparence vis-à-vis de nos clients pour les accompagner dans leurs projets critiques de modernisation ou de refonte de leurs systèmes d’information assurantiels. Accompagnée par un partenaire de confiance, l’adoption de solutions cloud complètes ou ciblées leur permet d’accélérer sereinement leur transformation digitale. »

Prima Solutions a pris le virage du cloud en 2018 et, aujourd’hui, toute sa suite logicielle bénéficie des services à valeur ajoutée liés au cloud : l’accès régulier aux mises à jour, la haute disponibilité, le support end-to-end, la sécurité et la conformité dont celle au RGPD.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-obtient-la-certification-soc-2-type-2/