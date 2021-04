Bombardier confirme que VistaJet est le client de la commande de 10 avions Challenger 350 annoncée auparavant

English French

MONTRÉAL, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse de confirmer que VistaJet, l’exploitant mondial d’avions d’affaires, est le client ayant passé une commande ferme, annoncée précédemment, portant sur 10 jets Challenger 350. Le 23 décembre dernier, Bombardier avait annoncé cette vente d’appareils issus de sa très populaire plateforme d’avions Challenger. C’était l’une des plus importantes commandes d’avions d’affaires de 2020.

VistaJet, client de longue date de Bombardier, a également pris livraison de ses deux premiers avions d’affaires Global 7500. L’avion phare Global 7500 rehausse l’expérience passager avec le vol le plus en douceur et une cabine à quatre zones bien distinctes conçue pour offrir dans le ciel à la fois un foyer et un bureau. Bombardier a récemment célébré la 50e livraison de cet avion inégalé proposant la plus grande autonomie des avions d’affaires.

VistaJet, leader en aviation d’affaires mondial, a déclaré dans un communiqué de presse publié aujourd’hui que sa commande ferme de 10 biréacteurs d’affaires Challenger 350 vient répondre à une « demande croissante et urgente » sur le segment des avions superintermédiaires. L’avion Challenger 350 de Bombardier, le plus vendu de son segment, représente la combinaison parfaite de performances et d’expérience en cabine. C’est l’avion d’affaires idéal pour répondre à l’intérêt croissant que suscite l’aviation privée dans un contexte de pandémie mondiale.

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, a déclaré : « Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec VistaJet, et nous sommes ravis de voir qu’ils ont encore une fois choisi des avions de Bombardier pour soutenir leurs projets d’expansion de flotte. Offrant des performances et un confort inégalés, les avions Global 7500 et Challenger 350 s’inscrivent parfaitement dans la rapide croissance de VistaJet, alors que de plus en plus de gens se tournent vers l’aviation d’affaires pour la sécurité et la fiabilité accrues qu’elle procure. »

Pour sa part, Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet, a affirmé : « C’est une période passionnante où VistaJet transforme l’architecture du transport aérien pour les entreprises et les particuliers. Nous continuons de constater une accélération rapide du nombre de nouveaux membres, stimulée par la demande des entreprises et des dirigeants pour nos offres de mobilité d’affaires. Le soutien des réseaux mondiaux d’aviation privée sera plus vital que jamais pour les entreprises et l’économie. L’expansion de notre flotte mondiale permettra à nos clients d’avoir l’assurance de vivre une expérience de vol uniforme dans le monde entier – offrant le meilleur rapport qualité/prix de l’industrie grâce à nos solutions de vol uniques peu capitalistiques. Nous restons déterminés à fournir un soutien essentiel aux entreprises dans cette nouvelle réalité – nous avons maintenu nos activités durant toute l’année 2020, et nous constatons déjà une demande accrue pour les solutions sans actifs de VistaJet en 2021 et après. »

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de service clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

