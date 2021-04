Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 6. april 2021

Selskabsmeddelelse nr. 9/2021



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S indkalder til ordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse onsdag den 28. april 2021, kl. 15.00 på selskabets adresse.

Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7 og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Anmodning om ikke at møde op på generalforsamlingen

Selskabet tager udbredelsen af coronavirus meget alvorligt og ønsker at efterleve de danske myndigheders krav og tiltag fastsat af hensyn til befolkningens sikkerhed. Medmindre regeringens forsamlingsforbud lempes i betragtelig grad forud for generalforsamlingen, ser vi os nødsaget til på det kraftigste at anmode om, at alle aktionærer undlader at møde fysisk op på generalforsamlingen og i stedet benytter sig af sin mulighed for at brevstemme, jf. nedenfor. Såfremt forsamlingsforbuddet lempes i betragtelig grad, orienterer selskabet yderligere.

Idet vi anmoder alle aktionærer om ikke at møde fysisk op til generalforsamlingen, kan generalforsamlingen i stedet følges via en direkte transmission på dette link:

https://avcenterlive.dk/skako

Transmissionen starter kl. 14:55.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

