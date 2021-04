Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä valitsi Innofactorin asian- ja dokumentinhallintaratkaisujen toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 6.4.2021 klo 16.05

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asian- ja dokumentinhallintaratkaisut SaaS-palveluna. Hankinnan kohteena on asian- ja dokumentinhallintaratkaisujen toimitus sekä tuki- ja ylläpitopalvelut. Järjestelmäkokonaisuus pohjautuu Innofactorin Dynasty 10 -ratkaisuun.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hankintapäätöksessä ilmoittama arvonlisäveroton kokonaisarvo neljälle vuodelle on 860 240 €.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää vuoden 2022 alusta lähtien sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluita alueellaan. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä työllistää noin 7 000 terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 6.4.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

