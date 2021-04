DIAGNOS conclut une entente de distribution exclusive pour accéder un imposant marché mondial de la santé dans les pays DACH et en Europe centrale de plus de 140 millions de personnes

English French

BROSSARD, Québec, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Diagnos Europe GmbH (« Diagnos Europe »), un nouveau partenaire de DIAGNOS afin de conquérir les pays DACH stratégiquement importants sur le marché européen (Allemagne, Autriche, Suisse) et aux pays voisins tels que la Pologne, le Luxembourg et le Liechtenstein afin de préparer une entrée réussie sur le marché des produits et services de la Société en Europe centrale, un territoire crucial pour DIAGNOS, avec un potentiel de marché significatif en accès de plus de 140 millions de personnes.



DACH est une abréviation et D signifie Deutschland (Allemagne), A, Autriche et CH, Confoederatio Helvetica, (Suisse). Par conséquent, il se réfère au centre principalement germanophone de l’Europe. L'économie DACH est l'une des plus stables au monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et c'est de loin le marché le plus important et le plus prometteur pour l'informatique et l'IA en Europe. Diagnos Europe est entièrement spécialisée dans les stratégies et services de mise sur le marché dans les pays DACH et a développé pour DIAGNOS une variété de stratégies d'entrée sur le marché offrant à la Société une rampe de lancement pratique et efficace sur le marché DACH.

Tout comme la région DACH est devenue la région la plus importante d'Europe pour le marché optique, DIAGNOS bénéficiera des développements à venir sur le marché et exploitera depuis longtemps le potentiel européen. Le marché allemand, en particulier, joue un rôle de premier plan dans l'industrie optique et donc aussi pour la Société et Diagnos Europe en termes de préparation de la mise en œuvre d’activités de vente spécifiques. A côté du marché français, que DIAGNOS vise également, le marché germanophone est le plus important d'Europe et aussi le plus intéressant pour l'entreprise en raison de ses taux de croissance stables ces dernières années. Pour 2019, l’industrie allemande de l’optique a pu enregistrer son meilleur exercice en dix ans, dépassant de loin les autres marchés européens (les ventes totales par rapport à 2018 ont augmenté de 5,4% à 4,7 milliards d’euros; 2019 dépassant ainsi toutes les attentes et poursuivant la tendance de croissance qui persiste depuis 2011. Les opticiens et optométristes ont pu en permanence espérer une nouvelle progression de leur chiffre d'affaires, qui a atteint près de 6,5 milliards d'euros en 2019 et encore plus en 2020).

Les systèmes de santé de la région DACH sont parmi les meilleurs au monde. En Suisse, en particulier, la loi sur les professions de la santé (Gesundheitsberufegesetz), entrée en vigueur au début de l'année, a placé le secteur dans une position plus importante en termes de soins de santé. Les services d'optométrie, les dépistages et la santé oculaire préventive jouent également un rôle de plus en plus important sur les marchés de l'Allemagne et de l'Autriche, qui sont similaires malgré la différence de taille. Les changements démographiques et la responsabilité croissante des gens pour leur propre santé indiquent que les prévisions positives pour l'avenir, qui ont été faites avant la crise corona, devraient continuer à être vraies, ce qui est certainement un potentiel de marché clair pour DIAGNOS dans la région DACH.

Par exemple, une grande majorité des patients diabétiques qui développent une rétinopathie diabétique ne présentent aucun symptôme jusqu'à ce que les dommages à leur vision soient irréversibles. Alors que le dépistage ophtalmique annuel est recommandé pour toutes les personnes atteintes de diabète, même dans les pays développés, moins de la moitié d'entre eux sont généralement dépistés. Le nombre de diabétiques dans les pays DACH est évalué à plus de 10 millions sur une population totale de 140 millions de personnes. S'ajoute à cela le nombre limité d'ophtalmologistes, de prestataires de soins de santé équipés d'une caméra rétinienne (fond d'œil) et un retard historique dans les rendez-vous chez les ophtalmologistes pour le dépistage ou la lecture d'images à distance.

« Notre objectif est de lancer nos efforts de vente européens concertés dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), ainsi qu'en Pologne, au Liechtenstein et au Luxembourg au cœur de l'Europe centrale. Le vaste réseau de DIAGNOS dans ces pays, combiné à la technologie d'intelligence artificielle de la société, offre la possibilité d'accéder et de servir un nombre important de patients européens présentant un risque élevé de perdre la vue en raison du diabète. Il y a un besoin immédiat de la technologie IA de DIAGNOS pour remédier à l'énorme arriéré généré par la pandémie », a déclaré M. André Larente, PDG de DIAGNOS.

« Nous comprenons la demande de détection et de traitement précoces de la maladie et l’économie que cela représente sur notre marché. Sans aucun doute, nous atteindrons l’objectif de permettre à DIAGNOS d’accéder aux spécialistes et aux patients dans le besoin en jetant les bases de l’entrée de DIAGNOS sur le marché européen », a ajouté M. Rolf Kaewel, directeur général de Diagnos Europe.

« DIAGNOS est conforme aux normes les plus élevées en termes de précision des résultats et en temps réel, de sorte que le renvoi des patients se fait efficacement. Notre technologie d'IA améliore l'expérience du patient et nos indications montrent qu'au moins 9% des références seront envoyées aux spécialistes afin qu'ils puissent être traités correctement », a ajouté M. Larente. « L'Europe est la région du monde avec la plus grande population de diabète entre 0-14 ans et 20-79 ans et au moins 75% vivent dans des zones urbaines où la prévalence est d'au moins 12% ou plus créant un énorme potentiel de marché pour DIAGNOS », a conclu M. Larente.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com.

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.