Les membres de NGen déploient de nouvelles solutions technologiques pour le secteur de la transformation des aliments

HAMILTON, Ontario, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Next Generation Manufacturing Canada (NGen), l'organisation dirigée par l'industrie à la tête de la supergrappe de la fabrication de nouvelle plateforme de suivi et d'optimisation de la production.



En collaboration avec ses partenaires Saputo et Accuenergy, Panevo s’appuie sur les succès d’un projet pilote de 2020 qui a été lancé pour remédier au retard dans l’adoption par le secteur de la transformation des aliments des technologies de l’industrie 4.0. Le consortium appliquera une nouvelle solution pour déterminer la performance des actifs de production dans la transformation des aliments et les chaînes d'approvisionnement associées. Le nouveau projet créera une plate-forme de surveillance en temps réel et d'analyse avancée évolutive et prête pour le commerce qui mènera à des opportunités commerciales importantes pour les partenaires du consortium.

Au cours du projet, le logiciel ioTORQ de Panevo, qui est hébergé au Canada sur le service cloud Azure de Microsoft, sera présenté avec le soutien d'un réseau de membres de la supergrappe. En tirant parti des connexions au sein du secteur de la transformation des aliments et des chaînes d'approvisionnement associées, le consortium vise à développer l'efficacité globale de l'équipement (OEE) et les mesures associées en temps réel, ainsi que des analyses avancées d'apprentissage automatique, et finalement permettre un changement radical de productivité.

La solution utilise principalement les passerelles IoT d'Accuenergy pour s'intégrer facilement aux opérations de fabrication établies et à leurs actifs de production quels que soient leur type ou leur âge, facilitant ainsi une transition plus fluide et une adoption plus simple des technologies de l'industrie 4.0.

En tant qu'experts de la gestion de l'énergie industrielle et de la conservation des ressources, Panevo estime également que même des améliorations modestes de la productivité dans le secteur de la transformation des aliments pourraient libérer un potentiel significatif de réduction des émissions de GES industrielles. À mesure que les ensembles de données se développent, les partenaires du consortium prévoient que de nouvelles opportunités de croissance se présenteront dans de nombreux secteurs au-delà de la transformation des aliments.

Citations

«Il est essentiel de soutenir des technologies innovantes comme ioTORQ, du développement au déploiement, pour renforcer les capacités des fabricants canadiens», a déclaré Jay Myers, PDG de NGen. «Ce projet tirera parti du réseau de NGen pour soutenir le développement d’opérations de fabrication plus simples, modernisées et plus flexibles au Canada, tout en réduisant la consommation d’énergie et les émissions de carbone.»

«La supergrappe de la fabrication de pointe du Canada tire parti du pouvoir de la collaboration pour accélérer la création et l’adoption de technologies de pointe afin de renforcer nos capacités de fabrication nationales», a déclaré l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. «Les supergrappes du Canada soutiennent des PME comme Panevo, dont le projet est un excellent exemple de la façon dont des solutions concrètes peuvent donner aux transformateurs alimentaires du Canada un avantage concurrentiel important à l’échelle mondiale, tant aujourd’hui qu’à l’avenir.»

«Notre objectif pour ce projet passionnant est de promouvoir l’adoption de la technologie industrielle 4.0 auprès des fabricants canadiens, leur permettant d’améliorer leur productivité et de devenir de classe mondiale», a déclaré le fondateur et PDG de Panevo, Craig Holden. «Avec le soutien de NGen et Microsoft, notre équipe de développeurs expérimentés et d'ingénieurs professionnels se réjouit de faire de ce projet un succès».

«Les appareils Accuenergy sont conçus pour une intégration facile dans les environnements de fabrication IoT», a déclaré Howard Wang, directeur du développement commercial chez Accuenergy. «À mesure que l'industrie manufacturière évolue vers une interconnectivité croissante, un transfert de données précis continuera d'être un élément indispensable pour gérer efficacement ces écosystèmes complexes».

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 200 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

À propos de Panevo

Fondée en 2013, Panevo fournit des services d'ingénierie de conservation de l'énergie et d'optimisation des processus. Tirant parti de l'expertise acquise en travaillant avec des entreprises dans un large éventail de secteurs manufacturiers, la société a développé la suite de logiciels ioTORQ pour la conservation de l'énergie, la fabrication allégée et la gestion des factures de services publics, qui sont utilisées pour créer de la valeur pour l'industrie nord-américaine. https://www.panevo.com

À propos de Accuenergy

Accuenergy a été créée en 1998 avec la vision que la facilitation des informations énergétiques est la pierre angulaire pour fournir de meilleures décisions énergétiques. En tant que fabricant mondial de confiance spécialisé dans la mesure de l’énergie et les technologies de communication avancées, les instruments d’Accuenergy sont conçus pour mesurer, traiter et fournir des données fiables à n’importe quel logiciel ou serveur. Accuenergy a développé une empreinte mondiale croissante avec des bureaux à Toronto, Pretoria, Los Angeles et Pékin. https://www.accuenergy.com

À propos de Saputo

Saputo produit, commercialise et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la plus haute qualité, notamment du fromage, du lait nature, du lait et de la crème à durée de conservation prolongée, des produits de culture et des ingrédients laitiers. Saputo est l'un des dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde, un chef de file dans la fabrication de fromage et de lait et de crème au Canada, le premier transformateur de produits laitiers en Australie et le deuxième en Argentine. Aux États-Unis, Saputo se classe parmi les trois principaux producteurs de fromage et est l'un des plus grands producteurs de produits laitiers à durée de conservation prolongée et de culture. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des principaux fabricants de pâtes à tartiner laitières. Les produits Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques leaders du marché, ainsi que sous des marques privées. Saputo Inc. est une société ouverte et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «SAP»

Contacts avec les médias :

Robbie MacLeod

Directeur, Communications stratégiques

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578

Craig Holden

Cofondateur et PDG

craig.holden@panevo.com

+1-604-652-4680

Howard Wang

Directeur, Développement des affaires

howard.wang@accuenergy.com

+1-647-308-0714

Saputo Inc.

communication@saputo.com

+1-866-648-5902