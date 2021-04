Patikslinimas dėl klaidos: SUTPKIB „INVL Technology“ prezentacija investuotojams

English Lithuanian

Informuojame, kad per klaidą vietoje lietuvių kalbos pranešimo tekstas buvo paskelbtas anglų kalba Bendrovės pranešime apie esminį įvykį „SUTPKIB „INVL Technology“ prezentacija investuotojams”.

Priedas pridėtas tinkamas, investuotojų patogumui priedą kartojame.

SUTPKIB „INVL Technology“ skelbia prezentaciją, kuri bus naudojama susitikimuose su investuotojais.

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2020 metų pabaigoje buvo 34 mln. eurų arba 2,77 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 16,46 proc. „INVL Technology“ finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 32,65 mln. eurų ir per metus padidėjo 6,74 mln. eurų, o bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą ir atidėjinius, per 2020 m. siekė 4,8 mln. eurų, o pelnas tenkantis vienai akcijai 0,39 eurų.

„INVL Technology“ valdomų įmonių agreguotos pajamos 2020 m. išaugo 6 proc. ir pasiekė 36,6 mln. eurų (2019 m. buvo 34,5 mln. eurų), agreguota EBITDA išaugo 37 proc. iki 2,99 mln. eurų (2019 m. buvo 2,18 mln. eurų).

2020 m. pasaulio įvykiai „INVL Technology“ valdomų įmonių pasiektus rezultatus paveikė nevienodai. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, prie įmonių pajamų augimo, siekusio 2,1 mln. eurų, labiausiai prisidėjo Lietuvoje įgyvendinti projektai – iš jų gautos pajamos šiemet sudarė 62 proc. visų įmonių pajamų arba 22,6 mln. eurų ir, lyginant su pernai, išaugo 3,1 mln. eurų arba 16 proc.

„2020 metais „INVL Technology“ pavyko įgyvendinti esminius tikslus – įgyvendinta „Novian“ grupės pertvarka, įtvirtinta nuo 2018 metų pradžios formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra. Vertinant valdomų bendrovių pasiektus rezultatus, bendrovių vertės augimą taip pat užtikrino strateginių partnerysčių stiprinimas, tarptautinė veikla bei vykdoma konsolidacija,“ – sakė „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Prie pajamų Lietuvoje augimo labiausiai prisidėjo „Novian“ grupė, kuri šią pajamų dalį šiemet atitinkamai didino 2,9 mln. eurų arba 20 proc. iki 17,2 mln. eurų. Pajamas užsienio rinkose labiausiai augino „NRD Companies“ – jos 2020 m. pasiekė 6,4 mln. eurų ir, lyginant su 2019 m., padidėjo 1,5 mln. eurų arba 31 proc.

Iš viso 2020 metais „INVL Technology“ bendrovės vykdė projektus 54-ose šalyse – pajamos iš jų sudarė 38 proc., o pajamos Lietuvoje – 62 proc. Tarp naujų šalių, kuriose buvo vykdoma veikla, yra Portugalija, Serbija, Angilija, Afganistanas, Sent Lusija, Senegalas, Nigerija, Kenija.

„INVL Technology“ savo projektais 2020 m. prisidėjo prie pokyčių visuomenėje

„INVL Technology“ valdomos įmonės, kurdamos ir diegdamos savo produktus visame pasaulyje, prisideda prie tų šalių, kuriose veikia, ekonominės gerovės, kibernetinio saugumo ir skatina piliečių pasitikėjimą savo valstybe. Įmonių sukurti sprendimai padeda įgyvendinti įvairias valstybinės reikšmės reformas ar projektus, susijusius su gyventojų registrais, saugesnėmis bankų sistemomis, automatizuotais sprendimais.

Novian grupės įmonė „Novian Technologies“ daugiau kaip dešimtyje Pietų Afrikos šalių įdiegti aukšto našumo skaičiavimo sprendimai leidžia itin sparčiai, įvairiais laikotarpiais ir pjūviais išanalizuoti didelį kiekį atmosferos, vandenynų, geologinių, floros bei faunos duomenų ir, jais remiantis, modeliuoti klimato kaitos pokyčius regione. Ši informacija padeda pasirengti galimoms stichijoms ir ženkliai sumažinti jų padarinius.

„Novian Systems“ sukūrė programinę įrangą, modernizavusią integruotos statistikos informacinės sistemos surašymų duomenų posistemį. 2021 m. gyventojų ir būstų surašymą galima atlikti naudojant 19 pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Naudojant naują surašymo būdą, 2021 m. visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą atlieka nebe 6 tūkst. surašymo darbuotojų, o 5 specialistai.

Konkurse „Naujasis knygnešys 2020”, atrenkančiame stipriausius IT sprendimus, kurie toliau atstovaus Lietuvą prestižiniame Jungtinių Tautų globojamame konkurse „Pasaulio viršūnių apdovanojimai“ (angl. World Summit Awards, WSA ), dvejose kategorijose laimėjo „NRD Companies“ grupės valdomos bendrovės „NRD Systems“ su partneriais kurtas sprendimas – Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo vedlys . Jis pelnė „Geriausio sprendimo Lietuvai“ ir „Publikos mėgstamiausio“ apdovanojimus. Šis sprendimas jau nuo šių metų padeda gyventojams pajamas deklaruoti itin paprastai ir išmaniai, sutaupant laiko ir išvengiant klaidų.

Praeitais metais šalį užklupusios pandemijos metu „INVL Technology“ valdomos įmonės prisidėjo prie situacijos šalyje suvaldymo. „Mūsų įmonė „NRD Systems“ kartu su partneriais prisidėjo prie laikinojo Covid-19 skambučių centro įsteigimo , „Novian Technologies (BAIP)“ siūlė visoms Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms nemokamai įdiegti bei suteikti nemokamas antivirusinės programinės įrangos licencijas ,“ – sakė K. Tonkūnas.

„NRD Cyber Security“ praėjusiais metais vykdė projektus su Nigerijos centriniu banku, Europos investicijų banku (EIB), su Siera Leonės mokesčių agentūra, kartu su Jungtinių Tautų projektų valdymo agentūra (UNOPS) teikia konsultacines paslaugas, vertinant Serbijos Respublikos kibernetinio saugumo ekosistemą, o su Vilniaus kolegijos mokslininkais kuria unikalią informacinės erdvės monitoringo ir analizės sistemą.

„NRD Cyber Security“ yra vienas iš dviejų kompetencijų centrų kibernetinio saugumo srityje Europos regione 2019–2022 m. ciklui ir praėjusiais metais sėkmingai įgyvendino mokymų kursą „Kibernetinio saugumo komandų kūrimas ir valdymas“, kuriame dalyvavo Nigerijos, Kroatijos, Lenkijos, Rumunijos, Estijos ir Lietuvos valstybinio ir privataus sektorių atstovai. Parengė techninį CSIRT mokymų kursą pažengusiems ir šį kursą dėstys įvairių valstybių nacionaliniams CSIRT, o bendradarbiaudama su Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) parengė publikaciją – rekomendacijų rinkinį „ How To Setup CSIRT and SOC “. Šiame leidinyje yra apibrėžtas į rezultatus orientuotas metodas, kaip sukurti ir pagerinti jau esamas saugumo incidentų valdymo tarnybas.

Pasak K. Tonkūno, „INVL Technology“ glaudžiai bendradarbiauja su mokslininkais ir skiria didelį dėmesį mokslo pažangos procesui ir idėjų vystymui, todėl jau ne pirmus metus kartu su informacinių ir ryšių technologijų asociacija INFOBALT ir su Lietuvos mokslų akademija apdovanoja jaunuosius mokslininkus už geriausius IRT mokslo darbus .

17 valdomų įmonių veikia 3 kryptimis

Šiuo metu „INVL Technology“ bendrovės veikia trimis kryptimis. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikia Norvegijos „NRD Companies AS“ su antrinėmis bendrovėmis: Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos UAB „NRD Systems“, UAB „Etronika“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladešo „NRD Bangladesh Ltd.“ ir asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“.

IT infrastruktūros ir programavimo srityje veikia „Novian“ grupė: UAB „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis UAB „Novian Technologies“, „Andmevara Services OÜ“ Estijoje ir „Andmevara SRL“ Moldovoje bei programavimo krypties įmonėmis UAB „Novian Systems“ ir Estijos „Andmevara AS“, taip pat su skaitmeninimo ir žiniasklaidos monitoringo programinės įrangos tiekėja „Zissor AS“ Norvegijoje. Kibernetinės saugos srityje veikia UAB NRD CS.

2016 m. liepą „INVL Technology“ pradėjo veikti kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Jos valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

