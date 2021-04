Le Régime des chambres de commerce et Arete s'associent pour lutter contre l'isolement et la solitude avec la nouvelle application Hugr

English French

WINNIPEG, Manitoba, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec enthousiasme que le Régime d’assurance collective des chambres de commerceMC (Régime des chambres de commerce) s’associe à Arete pour permettre à plus de 200 000 personnes de bénéficier des fonctions avancées d’une application de premier plan en matière de mieux-être mental, conçue pour aider les gens à se sentir connectés.



Hugr Connexions authentiques propose aux utilisateurs un parcours personnalisé pour les aider à mesurer leurs sentiments de connexion, à découvrir comment créer et entretenir des liens authentiques et à partager régulièrement ce qu’ils ressentent avec leurs proches.

La solitude et l’isolement social représentent des problèmes de santé graves qui affligent de nombreux Canadiens. Il y a un an, au début de la pandémie, plus de 50 % des Canadiens déclaraient souffrir d’isolement social et de solitude (Ipsos, 2020 – en anglais). Comme les Canadiens sont devenus encore plus isolés, beaucoup d’entre eux expriment des inquiétudes quant à la façon dont cela affecte leur santé mentale. En 2020, près de la moitié (47 %) des Canadiens ont déclaré leur santé mentale comme étant seulement passable, mauvaise ou très mauvaise — une augmentation importante par rapport aux 30 % qui se sont évalués de cette façon en 2019 (Institut Angus Reid, 2020 — en anglais).

« Veiller à ce que nos participants aient accès à des services de soutien de qualité en matière de santé mentale dans le cadre d’un programme global de soins de santé a toujours été une priorité pour nous, affirme Dave Angus, président de Johnston Group, l’entreprise qui administre le Régime des chambres de commerce. Nos participants se sentent isolés et on nous a fait part des répercussions considérables sur leur vie à la maison et au travail. Nous devions trouver une façon de les aider. »

Des discussions avec Arete (partenaire du programme d’aide du Régime des chambres de commerce) sur cette question ont mené à l’équipe de Hugr. À l’instar d’autres applications de santé mentale, Hugr Connexions authentiques tient compte des risques importants (Holt-Lunstad et al., 2010 — en anglais) que la solitude et l’isolement social accrus sur la santé mentale et physique.

« Nous voyons en Hugr un produit unique, fondé sur des données probantes, qui peut combler cette lacune que nous observons sur le marché des outils numériques en santé mentale, déclare Allan Stordy, chef de la direction d’Arete. Cette application novatrice s’attaque à un problème majeur de santé publique. C’est avec fierté que nous nous associons avec le Régime des chambres de commerce pour offrir dès maintenant la version supérieure de HUGR. »

En collaboration avec le Dr Bill Howatt, spécialiste canadien renommé de la santé mentale au travail, chercheur et auteur, les membres de l’équipe de Hugr ont combiné leur vécu avec un corpus établi de recherches et de preuves mondiales sur les effets de l’isolement social et de la solitude sur la santé mentale.

« C’est le résultat d’une expérience vécue et d’une période éprouvante pour notre petite entreprise, confie Daren McLean, cofondateur de Hugr. Nous voulions mettre à contribution ce que nous avons appris afin d’aider les autres, et nous sommes très fiers de pouvoir le faire grâce à Hugr Connexions authentiques. »

« Pendant l’écriture de mon dernier livre, The Cure for Loneliness (en anglais), j’ai commencé à comprendre l’importance des connexions sociales pour notre bien-être mental, relate Dr Bill Howatt, président et fondateur de Howatt HR Consulting. Je pense que Hugr Connexions authentiques est une fusion parfaite de soutien et d’outils fondés sur des données probantes qui aide les personnes à sortir de l’isolement et de la solitude et à établir des liens authentiques. »

Les participants au Régime des chambres de commerce et leurs personnes à charge bénéficieront de fonctionnalités avancées dans leur version de l’application Hugr Connexions authentiques. Une version gratuite de l’application est également disponible pour les particuliers sur l’App Store ou Google Play.

À propos du Régime d’assurance collective des chambres de commerce

Depuis plus de 50 ans, le Régime d’assurance collective des chambres de commerce protège plus de 30 000 petites et moyennes entreprises canadiennes et leur personnel en leur proposant des avantages collectifs complets.

À propos d’Arete

Arete renforce la résilience auprès des personnes et des organisations qui les soutiennent grâce à ses excellents programmes d’aide aux employés, aux membres et aux entreprises.

À propos de Hugr

Hugr Connexions authentiques est une application de bien-être mental conçue pour aider les gens à se sentir connectés.

DEMANDES DES MÉDIAS

Régime d’assurance collective des chambres de commerce : Patrick Saurette | patrick.saurette@johnstongroup.ca | 204 774-6677