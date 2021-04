Communiqué de presse – mardi 6 avril 2021 – 17h45

ARGAN lance le développement d’une nouvelle plateforme logistique de 14 000 m² à Marne-la-Vallée (77)

La signature par un grand laboratoire pharmaceutique d’un bail en l’état futur d’achèvement sur 7 000 m² marque le coup d’envoi d’un chantier de 14 000 m². Le solde du programme est en cours de commercialisation.

ARGAN investit dans un territoire qu’il connait bien. En effet, après Lognes, Croissy-Beaubourg et Ferrières-en-Brie, la foncière poursuit son développement le long de l’autoroute A4 avec ce nouveau projet localisé à Serris sur un terrain de 3,4 hectares acquis auprès de l’EPA Marne, aménageur de la zone.

Les travaux de terrassement ont démarré ces dernières semaines pour une livraison attendue en décembre prochain. Le projet qui sera bilocataire, développera une surface totale de 14 000 m². Il accueillera les activités logistiques d’un laboratoire pharmaceutique dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement sur environ la moitié des surfaces. Le solde du programme est aujourd’hui en cours de commercialisation.

Une première pour Argan

Tous les nouveaux projets ARGAN accueillent systématiquement, et ce depuis plusieurs années maintenant, une centrale photovoltaïque installée en toiture et destinée à l’autoconsommation des occupants, couvrant en moyenne 20% de leurs besoins énergétiques. Le chantier de Serris sera le théâtre de la première implantation d’un système de stockage de l’énergie générée par la centrale photovoltaïque. Emmagasinée pendant la journée, cette électricité verte sera restituée pendant la nuit. L’autonomie énergétique du bâtiment s’élèvera alors à 50%. Cette installation inédite, associée à la mise en place d’équipements d’éclairage et de chauffage à haut rendement énergétique (LED et pompes à chaleur électrique), permettra de réduire de 15 tonnes les émissions annuelles de CO 2 sur l’ensemble de ce bâtiment qui sera certifié BREEAM Very Good.

Avec ce nouvel investissement, ARGAN met en action les principes affichés dans son Plan Climat en agissant de concert avec ses clients pour la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en 87 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

