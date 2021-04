Nomination au sein du comité de direction générale de Natixis

English French

Paris, le 6 avril 2021

Tim Ryan est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d’actifs et de fortune

Tim Ryan est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d’actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il prendra ses fonctions le 12 avril et succèdera à Jean Raby qui a décidé de poursuivre une autre opportunité professionnelle.

Nicolas Namias, directeur général de Natixis et président du conseil d’administration de Natixis Investment Managers a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Jean Raby pour le travail remarquable qu’il a accompli au cours des quatre dernières années. Sous son impulsion, Natixis Investment Managers s’est affirmée comme un leader mondial de la gestion d’actifs avec plus de 1 100 Md€ d’actifs sous gestion et a enrichi son offre avec de nouveaux affiliés et de nouvelles expertises. Je suis heureux que Jean puisse s’investir encore à mes côtés dans les prochaines semaines pour organiser une transition efficace avec son successeur. Alors que nous nous préparons à engager un nouveau plan stratégique à l’horizon 2024, j’ai le plaisir d’accueillir Tim Ryan pour poursuivre la dynamique de croissance de nos métiers de Gestion d’actifs et de fortune, développer notre modèle multi-affiliés au service de nos clients et approfondir encore notre stratégie ESG. Tim Ryan a une connaissance approfondie de l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs et de fortune. Son expérience internationale, son leadership et ses capacités de développement commercial seront de formidables atouts pour Natixis et notre Groupe ».

Tim Ryan débute sa carrière en 1992 dans la gestion d’actifs au sein d’une filiale de HSBC où il exerce des fonctions dans la recherche quantitative et la gestion de portefeuilles actions. En 2000 Tim rejoint AXA et élargit son expérience en prenant la responsabilité d’un pôle de gestion quantitative avant de devenir, en 2003, Chief Investment Officer de l’activité assurance pour le Japon puis l’Asie. En 2008, Tim est nommé Chief Executive Officer en charge de différentes régions (Japon et Europe et Moyen Orient) pour le compte de la filiale de gestion d’actifs américaine d’AllianceBernstein. En 2017, Tim Ryan rejoint Generali et devient Group Chief Investment Officer des actifs de l’assurance et Global CEO de l’Asset & Wealth Management.





À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 décembre 2020

A propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (1.135 Mds d’euros sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

