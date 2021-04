Chorus Aviation clôture un placement public par prise ferme de 115 millions de dollars et un placement privé simultané de 30 millions de dollars auprès de AIMCo et de NordStar Capital

English French

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chorus Aviation Inc. (« Chorus » ou la « Société ») (TSX : CHR) a annoncé qu’elle a clôturé aujourd’hui son placement public par voie de prise ferme déjà annoncé (le « placement ») d’unités de Chorus (les « unités ») et de débentures non garanties de premier rang convertibles (les « débentures ») pour un produit brut total de 115 millions de dollars. Chaque unité est composée d’une action ordinaire (les « actions ordinaires ») de la Société, ce qui, pour plus de certitude, signifie que les investisseurs canadiens participant au placement obtiendront des actions à droit de vote de catégorie B, et que les investisseurs non canadiens participant au placement obtiendront des actions à droit de vote variable de catégorie A, ainsi que la moitié d’un bon de souscription d’action ordinaire de la Société.

En lien avec le placement, la Société a émis des nouvelles unités pour un montant de 57,5 millions de dollars et des débentures d’un capital global de 57,5 millions de dollars, incluant les unités d’un montant de 7,5 millions de dollars et les débentures d’un capital global de 7,5 millions de dollars émises à la suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marché des capitaux, à titre de chef de file.

De plus, Chorus a émis à Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo »), pour le compte de certains de ses clients, et à NordStar Capital, des unités pour un montant total de 15 millions de dollars et des débentures d’un capital global de 15 millions de dollars (le « placement privé »).

Le produit net du placement et du placement privé sera utilisé pour financer les initiatives de croissance de Chorus (y compris l’achat d’avions additionnels afin d’élargir les activités régionales de location d’avions de la Société et ses activités de vol à contrat), pour fournir une flexibilité supplémentaire au bilan, pour rembourser la dette, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres dans une province, un État ou un territoire dans lequel l’offre, la sollicitation ou la vente serait illégale, et ces titres ne pourront faire l’objet d’une offre, d’une sollicitation ou d’une vente dans une telle province ou un tel État ou territoire. Les unités et les débentures n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications successives, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l’objet d’une dispense des exigences d’inscription en vertu de cette loi et des autres lois en valeurs mobilières applicables.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d’aviation régionale intégrées. Sa vision est d’offrir l’aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d’appareils régionaux de premier plan d’envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l’excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l’aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d’un avion, notamment l’acquisition et la location, le réaménagement, l’ingénierie, la modification, l’adaptation et la préparation, les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l’approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos d’AIMCo

AIMCo est l’un des gestionnaires de placement institutionnel les plus importants et les plus diversifiés au Canada, gérant un actif de plus de 120 milliards de dollars canadiens. Créée le 1er janvier 2008, AIMCo a pour mandat d’offrir à ses clients des rendements à long terme supérieurs. AIMCo exerce ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement de l’Alberta et investit à l’échelle mondiale pour le compte de 33 caisses de retraite, fonds de dotations et fonds gouvernementaux de la province de l’Alberta. Le siège social de AIMCo est situé à Edmonton, en Alberta, et elle possède des bureaux à Toronto, Londres et au Luxembourg. Pour de plus amples renseignements sur AIMCo, se reporter à son site Internet à l’adresse www.aimco.ca.

À propos de NordStar Capital

NordStar Capital est une société canadienne dirigée par Jordan Bitove et Paul Rivett, et est la propriété exclusive des familles Bitove et Rivett. NordStar Capital est une société de financement et de conseil innovante, axée sur le long terme et fondée sur les relations.

Informations prospectives

Le présent communiqué renferme de l’« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l’information prospective à l’emploi de termes ou d’expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l’utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l’information prospective. Par exemple, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué comprend l’emploi prévu du produit du placement et du placement privé. Les résultats indiqués dans l’information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la plus récente notice annuelle de Chorus et dans le plus récent rapport de gestion daté. Les énoncés qui contiennent de l’information prospective dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d’événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l’y obligent.

